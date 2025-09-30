Hráči Monster Huntera mohou mít od 14. října problémy kvůli Windows
zdroj: Capcom

Hráči Monster Huntera mohou mít od 14. října problémy kvůli Windows

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

30. 9. 2025 12:26 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Monster Hunter Wilds – Update 2
Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Capcom upozorňuje PC hráče, že jejich oblíbené Monster Hunter hry mohou mít brzy potíže se spuštěním. Důvodem není chyba v samotných hrách, ale konec podpory operačního systému Windows 10, který Microsoft oficiálně ukončí 14. října 2025.

Monster Hunter Wilds_20250211174649
Recenze
Monster Hunter Wilds – recenze fantastického lovu monster

Od tohoto data už Capcom nedokáže zaručit, že Monster Hunter: World, Monster Hunter Rise ani nejnovější Monster Hunter Wilds poběží bez problémů na strojích s Windows 10. To ovšem neznamená, že se hry ze dne na den stanou nehratelnými. Problém může nastat až s budoucími updaty systému či samotných her, které přestanou být se starším OS kompatibilní.

Hráči by také měli počítat s tím, že pokud po říjnu narazí na technické potíže, podpora Capcomu jim už nepomůže. Vývojáři jasně uvedli, že budou vycházet jen z informací a testování dostupných do ukončení podpory Windows 10. Jinými slovy, jakékoli novější problémy zůstanou bez oficiální pomoci.

Smarty.cz
Tagy:
monstrum akční fantasy RPG kooperace herní série E3 2017 Monster Hunter
Zdroje:
Microsoft, Capcom
Hry:
Monster Hunter World Monster Hunter Rise Monster Hunter Wilds
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
