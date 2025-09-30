Hráči Monster Huntera mohou mít od 14. října problémy kvůli Windows

Capcom upozorňuje PC hráče, že jejich oblíbené Monster Hunter hry mohou mít brzy potíže se spuštěním. Důvodem není chyba v samotných hrách, ale konec podpory operačního systému Windows 10, který Microsoft oficiálně ukončí 14. října 2025.
Od tohoto data už Capcom nedokáže zaručit, že Monster Hunter: World, Monster Hunter Rise ani nejnovější Monster Hunter Wilds poběží bez problémů na strojích s Windows 10. To ovšem neznamená, že se hry ze dne na den stanou nehratelnými. Problém může nastat až s budoucími updaty systému či samotných her, které přestanou být se starším OS kompatibilní.
Hráči by také měli počítat s tím, že pokud po říjnu narazí na technické potíže, podpora Capcomu jim už nepomůže. Vývojáři jasně uvedli, že budou vycházet jen z informací a testování dostupných do ukončení podpory Windows 10. Jinými slovy, jakékoli novější problémy zůstanou bez oficiální pomoci.