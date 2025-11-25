HoYoFair popáté oslaví Genshin Impact a další hry od MiHoYo, koncertní turné se zastaví i v Evropě

Fanouškovský festival HoYoFair oslaví příští rok své páté výročí a při té příležitosti chystá koncertní turné, kde poprvé spojí melodie ze všech čtyř hlavních her HoYoverse: Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Zenless Zone Zero a Honkai Impact 3rd. Turné proběhne v první polovině příštího roku ve Francii, Německu, Velké Británii a USA, pro české publikum bude nejbližší zastávka v Berlíně 27. února 2026.
Koncerty slibují velkolepou audiovizuální show s oblíbenými skladbami z oficiálních soundtracků v kombinaci s fanouškovskými covery a vlastní tvorbou. Fanoušky Honkai: Star Rail čekají virální skladby jako Trash Can Song, Reikou nebo Dr. Ratio’s Metaphysics of Bathing, společně s Ripples of Past Reverie v orchestrálním provedení a jednou dosud nevydanou skladbou. Genshin Impact nabídne přepracované verze fanouškovských klasik Emberfire a La Vaguelette i komunitní megahity jako Musication či Haruka. Zenless Zone Zero přidá tři virální fanouškovské skladby v čele s megahitem Moe Chakka Fire, který nasbíral víc než 86 milionů přehrání.
Prodej vstupenek Na HoYoFair Fan Concert startuje 28. listopadu 2025.