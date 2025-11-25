HoYoFair popáté oslaví Genshin Impact a další hry od MiHoYo, koncertní turné se zastaví i v Evropě
zdroj: miHoYo

HoYoFair popáté oslaví Genshin Impact a další hry od MiHoYo, koncertní turné se zastaví i v Evropě

Android PlayStation 4 PC PS4 Pro iOS PlayStation 5 iPadOS Xbox Series

25. 11. 2025 17:17 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Fanouškovský festival HoYoFair oslaví příští rok své páté výročí a při té příležitosti chystá koncertní turné, kde poprvé spojí melodie ze všech čtyř hlavních her HoYoverse: Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Zenless Zone Zero a Honkai Impact 3rd. Turné proběhne v první polovině příštího roku ve Francii, Německu, Velké Británii a USA, pro české publikum bude nejbližší zastávka v Berlíně 27. února 2026.

Petit Planet
Novinky
Nejdřív Zelda a Pokémoni, teď Animal Crossing. HoYoverse chystá simulátor života Petit Planet

Koncerty slibují velkolepou audiovizuální show s oblíbenými skladbami z oficiálních soundtracků v kombinaci s fanouškovskými covery a vlastní tvorbou. Fanoušky Honkai: Star Rail čekají virální skladby jako Trash Can Song, Reikou nebo Dr. Ratio’s Metaphysics of Bathing, společně s Ripples of Past Reverie v orchestrálním provedení a jednou dosud nevydanou skladbou. Genshin Impact nabídne přepracované verze fanouškovských klasik Emberfire a La Vaguelette i komunitní megahity jako Musication či Haruka. Zenless Zone Zero přidá tři virální fanouškovské skladby v čele s megahitem Moe Chakka Fire, který nasbíral víc než 86 milionů přehrání. 

Prodej vstupenek Na HoYoFair Fan Concert startuje 28. listopadu 2025.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy RPG free-to-play tahová kooperace mikrotransakce akční RPG gacha
Zdroje:
miHoYo
Hry:
Genshin Impact Honkai: Star Rail Zenless Zone Zero
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer

Nejnovější články