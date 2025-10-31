Horolezci v Peak se nově budou muset popasovat s hustým lesem
zdroj: Landcrab

Horolezci v Peak se nově budou muset popasovat s hustým lesem

PC

31. 10. 2025 11:30 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Peak patří mezi virální hity, které se z malého projektu proměnily v ohromný úspěch a pyšní se miliony prodaných kopií. Radost, díky níž ho nezávislé studio Aggro Crab bude pravděpodobně ještě dlouho podporovat.

Nadšení virtuální horolezci si tak po kanibalské hostině mohou utřít koutky a čekat na další chod, který dorazí 5. listopadu. V tento den vyjde nové prostředí zvané Roots, které skrývá nové překážky k překonávání v podobě vysokých stromů a nenasytných pavouků.

zdroj: Aggro Crab

Tým naznačuje, že první týden budou Roots hlavním lezeckým prostředím, aby se následně přidalo do rotace, čímž se zase o něco zlepší variabilita nabourávající alpskou či tropickou hegemonii.

Smarty.cz
Tagy:
horolezectví online multiplayer kooperace indie hra
Zdroje:
Aggro Crab
Hry:
Peak
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Once Human x Palword
Once Human x Palword
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Aphelion - Hide to Survive
Aphelion - Hide to Survive
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky

Nejnovější články