Horolezci v Peak se nově budou muset popasovat s hustým lesem

Peak patří mezi virální hity, které se z malého projektu proměnily v ohromný úspěch a pyšní se miliony prodaných kopií. Radost, díky níž ho nezávislé studio Aggro Crab bude pravděpodobně ještě dlouho podporovat.
Nadšení virtuální horolezci si tak po kanibalské hostině mohou utřít koutky a čekat na další chod, který dorazí 5. listopadu. V tento den vyjde nové prostředí zvané Roots, které skrývá nové překážky k překonávání v podobě vysokých stromů a nenasytných pavouků.
Tým naznačuje, že první týden budou Roots hlavním lezeckým prostředím, aby se následně přidalo do rotace, čímž se zase o něco zlepší variabilita nabourávající alpskou či tropickou hegemonii.