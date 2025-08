Nabídněte si svého kamaráda. Peak přidává kanibalismus

Doba je zlá, Kamile. Ale nikdy není tak zle, abyste si nemohli užít dobrou večeři v podobě vašeho kamaráda, stejně jako v nové aktualizaci horolezecké kooperace Peak.

Patch 1.10.a opravil několik nešvarů, přidal mezi podporované jazyky polštinu a turečtinu, ale hlavně hru obohatil o kanibalismus. Jakmile má vaše postava příliš velký hlad, kolegové začnou vypadat jako moc chutná pečínka k pozření. Tím sice kamarádovy snahy skončí, ale zase zvýšíte šanci, že vytouženého cíle dosáhnete právě vy.

PATCH 1.10.a is out now!



you can now play in Polish and Turkish‼️



+ we fixed a bunch of bugs?



...also a secret third thing good luck ? pic.twitter.com/yjxyveJoKX