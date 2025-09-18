Hades slaví pětileté výročí a je ve výrazné slevě

Fantastická roguelite akce Hades slaví pětileté výročí. Hra je jen týden před vydáním druhého dílu na Steamu v 75% slevě, vyjde vás tedy zhruba na 150 korun. Slevová akce potrvá do 25. září, kdy vychází pokračování Hades II na PC a Nintendu Switch.
Hades patří mezi vzácné hry, které od nás dostaly maximální hodnocení. „Dynamické souboje, propracovaný systém lootu i skvěle zakomponovaný příběh dělají z Hades extrémně návykovou záležitost, kterou nebudete chtít odložit a nestane se stereotypem ani po desítkách hodin hraní,“ napsala Šárka v recenzi.