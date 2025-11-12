Gran Turismo 7 obohatí DLC s novým konceptem závodů

Fanoušci Gran Turismo 7 se mají na co těšit – už 4. prosince 2025 dorazí nové rozšíření Power Pack DLC, určené pro verzi hry na PlayStation 5. Dodatek bude dostupný jako placený balíček v PlayStation Store a nabídne zbrusu nový herní režim zaměřený na realistické motorsportové výzvy.
Režim je určen především pro závodní puristy – od tematických tratí inspirovaných jednotlivými zeměmi až po ikonické vytrvalostní soutěže nebo celé soutěže včetně kvalifikací. Díky nejnovější verzi AI Sophy 3.0 se můžete těšit na realistické soupeře, kteří reagují přirozeně a nutí vás k precizní jízdě.
Současně s DLC vyjde i bezplatná aktualizace Spec III, dostupná pro všechny majitele GT7. Ta do hry přidá nové vozy, tratě a funkce, o nichž Sony slíbila odhalit více informací v následujících týdnech.