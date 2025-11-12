Gran Turismo 7 obohatí DLC s novým konceptem závodů
zdroj: Polyphony Digital

Gran Turismo 7 obohatí DLC s novým konceptem závodů

PlayStation 4 PS4 Pro PlayStation 5

12. 11. 2025 11:11 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Fanoušci Gran Turismo 7 se mají na co těšit – už 4. prosince 2025 dorazí nové rozšíření Power Pack DLC, určené pro verzi hry na PlayStation 5. Dodatek bude dostupný jako placený balíček v PlayStation Store a nabídne zbrusu nový herní režim zaměřený na realistické motorsportové výzvy.

Gran Turismo 7
Recenze
Gran Turismo 7 – recenze

Režim je určen především pro závodní puristy – od tematických tratí inspirovaných jednotlivými zeměmi až po ikonické vytrvalostní soutěže nebo celé soutěže včetně kvalifikací. Díky nejnovější verzi AI Sophy 3.0 se můžete těšit na realistické soupeře, kteří reagují přirozeně a nutí vás k precizní jízdě.

Současně s DLC vyjde i bezplatná aktualizace Spec III, dostupná pro všechny majitele GT7. Ta do hry přidá nové vozy, tratě a funkce, o nichž Sony slíbila odhalit více informací v následujících týdnech.

Smarty.cz
Tagy:
simulace Závodní Gran Turismo (série)
Zdroje:
Polyphony Digital
Hry:
Gran Turismo 7
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
