Gran Turismo 7 vám dá důvod se do simkády znovu vrátit

11. 11. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

PlayStationová simkáda Gran Turismo 7 obdrží v prosinci masivní aktualizaci Spec III. Kromě nových  vozů i tratí se můžete těšit také na další herní prvky. GT7 od svého vydání v roce 2022 každý měsíc obdržela alespoň trojici nových vozů, právě výroční updaty Spec pak hru obohacují i o herní mechanismy.

Harcovníkům udělá radost například záznamník a analýza dat, podle které můžete podrobněji zkoumat své výkony na okruhu. Zjjistíte, v kterém místě brzdíte, jak prudce, ve kterých úsecích jedete mimo závodní stopu a podobně. Pro hráče a hráčky s poloprofesionálními ambicemi šikovný nástroj.

Největší novinkou bude ale rozšíření nabídky tratí hned o dva kusy. Rovnou o okruhy, které můžete znát například z kalendáře Formule 1. Zazávodíte si na okruhu Yas Marina v Abú Zabí a taky na okruhu Gillese Villeneuva v Kanadě.

Zároveň s okruhy budete moci rozšířit svoji sbírku vozů o osm nových aut. Konkrétní detaily ještě neznáme, nicméně z obrázků se dá odvodit, že se dočkáme Ferrari 296 GT3, Mitsubishi FTO a Nissan Skyline GT-R R34.

Z dalších drobností můžeme jmenovat třeba pneumatiky značky Dunlop, navýšení stropu sběratelské úrovně, nová pozadí Scapes do fotorežimu, rozošířené týdenní výzvy a nekonkrétní vylepšení online závodů.

Gran Turismo v červnu překročilo milník 100 milionů prodaných kusů. První díl závodní série vyšel v roce 1997 na PlayStation.

 

 

Nejnovější články