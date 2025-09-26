Geralt se na konzolích ještě musí chvíli obejít bez modifikací

CD Projekt RED před nějakou dobou slíbil, že Zaklínač 3: Divoký hon dostane podporu multiplatformních modifikací, kde se propojí PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. To samo o sobě znamená, že konzole konečně dostanou jejich podporu a tamní hráči si užijí nepřeberné množství fanouškovských zlepšováků. Ale až v příštím roce.
Studio na aktualizaci stále pilně pracuje, ale vzhledem k tomu, že je ještě potřeba několik dalších věcí, rozhodlo se její vydání posunout z letošního roku na ten příští. Konkrétní datum sice nenabídlo, ale přislíbilo dodatečné informace, jakmile se update bude chýlit ke konci vývoje a testování.
We originally planned to introduce cross-platform mod support for The Witcher 3: Wild Hunt on PC, PlayStation 5 and Xbox Series X|S later this year, but the rollout is now shifting to 2026.— The Witcher (@thewitcher) September 25, 2025
We apologize for the delay and will share more details as we get closer to the release.… pic.twitter.com/klXCkudiz1
Při čekání si všichni zájemci mohou přečíst oficiální FAQ, kde je detailně popsané, jak budou mody na konzolích fungovat. Myšlenka je podobná té z Baldur’s Gate 3, tedy půjde o společnou platformu, kde všechna díla vytvořená s pomocí oficiálního REDkitu budou fungovat bez problémů na všech platformách.
Ke správné funkčnosti hráči budou potřebovat účet u nástroje mod.io, jehož podpora by měla dorazit společně s aktualizací.