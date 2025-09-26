Geralt se na konzolích ještě musí chvíli obejít bez modifikací
Geralt se na konzolích ještě musí chvíli obejít bez modifikací

26. 9. 2025

CD Projekt RED před nějakou dobou slíbil, že Zaklínač 3: Divoký hon dostane podporu multiplatformních modifikací, kde se propojí PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. To samo o sobě znamená, že konzole konečně dostanou jejich podporu a tamní hráči si užijí nepřeberné množství fanouškovských zlepšováků. Ale až v příštím roce.

Studio na aktualizaci stále pilně pracuje, ale vzhledem k tomu, že je ještě potřeba několik dalších věcí, rozhodlo se její vydání posunout z letošního roku na ten příští. Konkrétní datum sice nenabídlo, ale přislíbilo dodatečné informace, jakmile se update bude chýlit ke konci vývoje a testování.

Při čekání si všichni zájemci mohou přečíst oficiální FAQ, kde je detailně popsané, jak budou mody na konzolích fungovat. Myšlenka je podobná té z Baldur’s Gate 3, tedy půjde o společnou platformu, kde všechna díla vytvořená s pomocí oficiálního REDkitu budou fungovat bez problémů na všech platformách.

Ke správné funkčnosti hráči budou potřebovat účet u nástroje mod.io, jehož podpora by měla dorazit společně s aktualizací.

fantasy RPG zaklínač 3
CD Projekt RED
Zaklínač 3: Divoký hon
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nejnovější články