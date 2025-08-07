Genshin Impact opouští PS4. Na přesun máte čas do dubna

Vývojáři z HoYoverse oznámili konec podpory svého gacha RPG Genshin Impactu na konzoli PlayStation 4. Důvodem jsou omezení spojená s výkonem hardwaru a velikostí aplikace, která podle studia již neumožňují další rozvoj hry na minulé generaci konzole.
Z PlayStation Store zmizí PS4 verze hry už 10. září 2025, možnost v ní nakupovat potom skončí 25. února 2026. Samotné servery pro PS4 se vypnou až 8. dubna 2026. HoYoverse však všechny přítomné uklidňuje, že o žádný dosažený postup nepřijdou, bez problémů mohou i se svým účtem přejít na PS5 nebo jiné platformy. Po 8. dubnu 2026 bude možné zakoupené, ale dosud nevyzvednuté položky získat pouze na PS5.