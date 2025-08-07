Genshin Impact opouští PS4. Na přesun máte čas do dubna
zdroj: miHoYo

Genshin Impact opouští PS4. Na přesun máte čas do dubna

Android PlayStation 4 PC PS4 Pro iOS PlayStation 5 iPadOS Xbox Series

7. 8. 2025 13:57 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Genshin Impact
Genshin Impact
Genshin Impact
Galerie

Vývojáři z HoYoverse oznámili konec podpory svého gacha RPG Genshin Impactu na konzoli PlayStation 4. Důvodem jsou omezení spojená s výkonem hardwaru a velikostí aplikace, která podle studia již neumožňují další rozvoj hry na minulé generaci konzole.

Z PlayStation Store zmizí PS4 verze hry už 10. září 2025, možnost v ní nakupovat potom skončí 25. února 2026. Samotné servery pro PS4 se vypnou až 8. dubna 2026. HoYoverse však všechny přítomné uklidňuje, že o žádný dosažený postup nepřijdou, bez problémů mohou i se svým účtem přejít na PS5 nebo jiné platformy. Po 8. dubnu 2026 bude možné zakoupené, ale dosud nevyzvednuté položky získat pouze na PS5. 

Smarty.cz
Tagy:
fantasy RPG free-to-play kooperace mikrotransakce
Zdroje:
miHoYo
Hry:
Genshin Impact
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Mafia: The Old Country || GamesPlay
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Formula Legends - Oznámení
Formula Legends - Oznámení
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Plants vs. Zombies: Replanted - Oznámení
Plants vs. Zombies: Replanted - Oznámení
Fight Club #735 – jak vzniká herní recenze?
Fight Club #735 – jak vzniká herní recenze?
Elden Ring Nightreign – Režim pro dva
Elden Ring Nightreign – Režim pro dva
Wuchang: Fallen Feathers || GamesPlay
Wuchang: Fallen Feathers || GamesPlay
Ferocious – Příběhová ukázka
Ferocious – Příběhová ukázka
Grounded 2 – Příběhová ukázka
Grounded 2 – Příběhová ukázka
Battlefield 6 – Oznámení
Battlefield 6 – Oznámení
Fight Club #734 – naše oblíbené herní soundtracky
Fight Club #734 – naše oblíbené herní soundtracky

Nejnovější články