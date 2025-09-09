Game Jam Ostrava: I váš nápad se v říjnu může stát dalším Beat Saberem

Ostrava se v říjnu promění v centrum herní kreativity. Od 10. do 12. října se v ostravském Impact Hubu uskuteční Game Jam Ostrava, kde vývojáři, grafici i úplní začátečníci dostanou jedinečnou šanci vytvořit hru od nuly během pouhých 42 hodin. Akce nabídne nejen adrenalinový maraton tvoření, ale i možnost setkat se s profesionály z českých, polských a slovenských herních studií, kteří soutěžní projekty na závěr ohodnotí.
Kromě zážitku a cenných zkušeností čekají na nejlepší týmy také atraktivní ceny od předních herních firem. Game Jam ale není jen soutěž – jde o bezpečný prostor, kde vznikají unikátní nápady, nová přátelství a herní projekty s potenciálem prorazit. A kdo ví? Možná se i v Ostravě zrodí další klenot podobný legendárnímu Beat Saberu, který kdysi také začínal na game jamu. Více informací o akci naleznete na facebookové události.