Game Jam Ostrava: I váš nápad se v říjnu může stát dalším Beat Saberem
zdroj: Game Devs Ostrava

Game Jam Ostrava: I váš nápad se v říjnu může stát dalším Beat Saberem

9. 9. 2025 12:45 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Ostrava se v říjnu promění v centrum herní kreativity. Od 10. do 12. října se v ostravském Impact Hubu uskuteční Game Jam Ostrava, kde vývojáři, grafici i úplní začátečníci dostanou jedinečnou šanci vytvořit hru od nuly během pouhých 42 hodin. Akce nabídne nejen adrenalinový maraton tvoření, ale i možnost setkat se s profesionály z českých, polských a slovenských herních studií, kteří soutěžní projekty na závěr ohodnotí.

Kromě zážitku a cenných zkušeností čekají na nejlepší týmy také atraktivní ceny od předních herních firem. Game Jam ale není jen soutěž – jde o bezpečný prostor, kde vznikají unikátní nápady, nová přátelství a herní projekty s potenciálem prorazit. A kdo ví? Možná se i v Ostravě zrodí další klenot podobný legendárnímu Beat Saberu, který kdysi také začínal na game jamu. Více informací o akci naleznete na facebookové události.

Smarty.cz
Tagy:
Ostrava game jam
Zdroje:
Game Devs Ostrava
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu

Nejnovější články