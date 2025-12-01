Fortnite čelí obvinění z používání AI obrázků. Fanoušky pobouřily plakáty z nové kapitoly
zdroj: Epic

Fortnite čelí obvinění z používání AI obrázků. Fanoušky pobouřily plakáty z nové kapitoly

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch PlayStation 5 Switch 2

1. 12. 2025 15:00 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Vlak jménem Fortnite veze už sedmou velkou kapitolu, tentokrát doplněnou i o spolupráci s Quentinem Tarantinem. Nadšení fanoušků však tentokrát výrazně brzdí kontroverze kolem některých nových grafických prvků. Komunita si začala všímat toho, že některé obrázky a billboardy působí, jako by byly vygenerované pomocí umělé inteligence.

Hlavním inkriminujícím dílem má být plakát s Yettim v houpací síti, z níž mu čouhají nohy. Právě na něm si hráči všimli typické chyby: Na jedné noze má pět prstů, zatímco na druhé jen čtyři. Podobné anatomické nepřesnosti jsou pro obrázky generované AI velmi typické. Podezření navíc posilují i další billboardy a ilustrace, které jsou rozmazané a stylem připomínají dřívější díla vytvořená umělou inteligencí.

zdroj: Epic Games

Reakce komunity na sebe nenechala dlouho čekat. Na sociálních sítích se objevily dokonce i výzvy k bojkotu. Hráčům vadí mimo jiné skutečnost, že za některé z problematických vizuálů fakticky platí, protože jsou součástí battle passu. Napětí navíc přiživují i dřívější výroky šéfa Epic Games Tima Sweeneyho, který opakovaně mluvil o nevyhnutelnosti zapojení AI do všech částí herního vývoje.

Zatím není jasné, zda jsou obvinění oprávněná, Epic se k situaci dosud nevyjádřil. Je nicméně jisté, že debata o používání podobných nástrojů jen tak neskončí.

Tagy:
Fortnite
Zdroje:
PC Gamer, Epic
Hry:
Fortnite
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nejnovější články