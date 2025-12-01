Fortnite čelí obvinění z používání AI obrázků. Fanoušky pobouřily plakáty z nové kapitoly

Vlak jménem Fortnite veze už sedmou velkou kapitolu, tentokrát doplněnou i o spolupráci s Quentinem Tarantinem. Nadšení fanoušků však tentokrát výrazně brzdí kontroverze kolem některých nových grafických prvků. Komunita si začala všímat toho, že některé obrázky a billboardy působí, jako by byly vygenerované pomocí umělé inteligence.
Hlavním inkriminujícím dílem má být plakát s Yettim v houpací síti, z níž mu čouhají nohy. Právě na něm si hráči všimli typické chyby: Na jedné noze má pět prstů, zatímco na druhé jen čtyři. Podobné anatomické nepřesnosti jsou pro obrázky generované AI velmi typické. Podezření navíc posilují i další billboardy a ilustrace, které jsou rozmazané a stylem připomínají dřívější díla vytvořená umělou inteligencí.
Reakce komunity na sebe nenechala dlouho čekat. Na sociálních sítích se objevily dokonce i výzvy k bojkotu. Hráčům vadí mimo jiné skutečnost, že za některé z problematických vizuálů fakticky platí, protože jsou součástí battle passu. Napětí navíc přiživují i dřívější výroky šéfa Epic Games Tima Sweeneyho, který opakovaně mluvil o nevyhnutelnosti zapojení AI do všech částí herního vývoje.
Zatím není jasné, zda jsou obvinění oprávněná, Epic se k situaci dosud nevyjádřil. Je nicméně jisté, že debata o používání podobných nástrojů jen tak neskončí.