Filmový Resident Evil od vycházející hvězdy hororové scény přijde s vlastní zápletkou
zdroj: Capcom

19. 9. 2025 13:00 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Zatímco se Resident Evilu ve videoherním světě daří, jeho filmové pokusy většinou za moc nestály. Příští rok se tohle prokletí pokusí prolomit Zach Cregger (Hodina zmizení a Barbar), který momentálně točí nový pokus. Jeho film ale přijde s vlastním příběhem, nikoliv adaptací těch existujících.

Cregger pro web Entertainment Weekly uvedl, že hry sice miluje, ale jeho příběh bude originální a nevyužije ani známé postavy. Půjde o silně autorský snímek, který se ale odehrává ve světě Resident Evilu. Ačkoliv by takový přístup mohl některé fanoušky zarmoutit, režisér je přesvědčený, že nakonec budou spokojení.

zdroj: vlastní video redakce

„Nehodlám Leona ukrást a nacpat do nového příběhu. Her si vážím natolik, že chci vyprávět příběh v rámci světa Resident Evilu, který bude obsahovat všechno, co na hrách máte rádi. Myslím, že až uvidíte výsledek, pochopíte, jak mohu být posedlý originálními nápady a přesto točit film, který je založený na této značce. Vím, že to teď nedává moc smysl, ale doufám, že později bude,“ slibuje Cregger.

Pokud existuje někdo, komu by se podobný přístup měl vyplatit, je to právě tahle vycházející hvězda hororové scény. Přesvědčit nás bude moct už za rok v září. V hlavních rolích se objeví Austin Abrams, Paul Walter Hauser a do jisté míry i Praha, kde se film právě natáčí.

Tagy:
apokalypsa zombie horor akční remake HD remake 3rd person third person resident evil
Zdroje:
Entertainment Weekly
Hry:
Resident Evil 2 Resident Evil 3 Resident Evil 4 Resident Evil Requiem
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
