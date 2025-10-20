Filmoví Sleeping Dogs chytají druhý dech

Filmová adaptace Sleeping Dogs se chystá už řadu let a Donnie Yen letos v lednu prohlásil, že nakonec došlo k jejímu zrušení. To už zdá se ale neplatí, jelikož projekt zjevně chytil druhý dech.
Minimálně to tvrdí herec Simu Liu. Ve svém nedávném tweetu prozradil, že návrh scénáře je hotový. Liu takticky začernil jméno autora scénáře a neprozradil, kdo další by mohl být do projektu zapletený. Prozradil ale, že Square Enix jsou zjevně skvělí a za problémy předchozí adaptace mohla spíše filmová studia než herní vydavatelství.
Produkce snímku byla potvrzená už v roce 2018, ale od té doby se přípravy jenom protahovaly. Simu Liu se k projektu dostal teprve chvíli po jeho zrušení, jelikož je velkým fanouškem hry a chtěl by její pokračování.