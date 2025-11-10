Europa Universalis V opravuje přes tři sta chyb a cílí taky na husity

Stratégové mají radost, protože Europa Universalis V se povedla (naše recenze). Není bez chyb a nedostatků, přesto dokáže ukrojit až nemožné množství hodin z vašeho volného času. Pokud čekáte na to, až Paradox odstraní všechny větší chyby, možná se toho relativně brzy dočkáte.
Koncem minulého týdne vyšel patch 1.0.2, který evropské tažení zbavil úctyhodného počtu více než 350 bugů. Opravil tím odemykání trofejí, zamezil ve velké míře technickým problémům s pády hry i chováním umělé inteligence v ekonomice a hlasování o zákonech unie.
Několik zásahů se dočkalo i uživatelské rozhraní a speciální péči dostali Češi, jelikož události převádějící populaci naší krásné země na husity během husitských válek jsou nově agresivnější a mají větší dopad na hru. Japonské klany mezitím konečně správně ztratí zahraniční budovy během období Sengoku.
Patch je samozřejmě jenom začátkem dlouhé šňůry podpory po vydání, která bude obsahovat nejen bezplatné záplaty a aktualizace, ale rovněž placený dodatečný obsah.