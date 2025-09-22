Dying Light: The Beast brzy opraví „děravé“ střechy

Dying Light: The Beast je příjemné kosení zombíků, které až na špatný příběh a některé staré přešlapy nabízí čvachtavou postapokalypsu (viz recenze). Přestože jsou hráči s bestiální výpravou Kylea Cranea obecně spokojení, několik prohřešků by se našlo.
Jedním z nich je problémový déšť a cyklus dne a noci. Někdy jste mohli narazit na situaci, kdy během noci svítilo denní světlo, případně se objevovala noční monstra za bílého dne. Při dešti zase někdy kapky pronikají skrze střechu, což trochu komplikuje prohledávání staveb.
Techland už přiznal, že o chybách ví a pracuje na jejich nápravě. Záplata je připravená, ale její vydání zdržuje nevyzpytatelná náhodnost těchto situací. Proto ještě probíhají dodatečně testy a jakmile si tým bude jistý stabilitou, opravu vydá.
Kromě toho si hráči chválí optimalizaci na PC, přestože zatím chybí ray-tracing. Dying Light: The Beast je kromě počítačů dostupné rovněž na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X/S.