Dobude Crash Bandicoot Netflix? O animovaný seriál se postarají tvůrci Sonic Prime

Vypadá to, že se slavný oranžový vačnatec zřejmě po letech dočká svého televizního debutu. Studio WildBrain, které stojí za úspěšným seriálem Sonic Prime, pracuje podle informací serveru What’s on Netflix na zbrusu novém animovaném seriálu s Crashem Bandicootem pro Netflix. Přestože se někdejší maskot PlayStationu v minulosti objevil v několika epizodách Skylanders Academy a má vlastní komiks, nikdy se až dosud nedočkal vlastního seriálu.
Chystaná adaptace má zároveň šanci napravit skákačkovému hrdinovi reputaci po předchozích neúspěšných snahách, kdy se o podobný projekt pokoušel Activision ve spolupráci s Amazonem kolem roku 2021. Mezitím stále není jasné, co čeká Crashe v herním světě, jeho domovské studio Toys for Bob se od vydavatele po zrušení Crashe 5 osamostatnilo a svůj další projekt zatím tají. Držitelem práv na rozpustilého bandikuta mezitím zůstal právě Activision, respektive Microsoft, jestli je však plánuje v blízké době někomu svěřit, taktéž nevíme.