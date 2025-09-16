Clair Obscur: Expedition 33 prodalo přes 4,4 miliony kopií

Clair Obscur: Expedition 33 od francouzského studia Sandfall Interactive se během roku 2025 vyšvihlo mezi největší herní úspěchy. Na Metacriticu si drží pozici nejlépe hodnoceného letošního titulu a už 33 dní po vydání pokořilo hranici 3,3 milionu prodaných kopií.
Teď ale vyšlo najevo, že hra přidala další významný zápis do historie. Podle rozhovoru, který zachytil web GameReactor, se prodeje vyšplhaly na 4,4 milionu kusů.
Informaci potvrdila technická výtvarnice postav Amandine Marest, když společně s producentem Benjaminem Dimanchem a hlavním herním designérem Florianem Torresem odpovídali francouzskému magazínu Clips du lundi.