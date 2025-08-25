Automatizační král Satisfactory míří na konzole

Satisfactory vyšlo z předběžného přítupu koncem minulého roku. Michal Krupička ho v recenzi označil za „nového krále automatizace“, ve kterém strávíte klidně i stovky hodin, aniž byste si toho všimli. Jde zkrátka o skvělý výrobní management, o jehož nakažlivosti se přesvědčí i konzolisté.
Přípravy konzolového portu byly potvrzené už před nějakou dobou, přesto si Coffee Stain Studios dali na čas, než odhalili konkrétní datum vydání. Potvrdila ho až sympatická ukázka, která jako osudný den odtajnila 4. listopadu.
zdroj: Coffee Stain Studios
Obsahově by konzolové varianty měly nabízet stejný obsah jako verze na PC, tedy včetně aktualizace 1.1, jež vyjde ve stejný den. Přidá další rozbočovače, výtahy, fotografický režim a na PC i nepřekvapivou podporu gamepadů. U konzolích je zase sympatická možnost cross-playe mezi oběma tábory, PC se toho bohužel neúčastní.
Satisfactory nevyjde jen na PlayStation 5 a Xbox Series X/S, ale také na starší PlayStation 4 a Xbox One, přestože tyto verze zjevně vyjdou později. Novější verze nabídnou tři grafické režimy odstupňované vizuální kvalitou a snímkovací frekvencí v hodnotě 30, 40 a 60 FPS.