Arc Raiders tvrdě trestá podvodníky. Kdo zneužije bug s dveřmi, shoří zaživa

Studio Embark přišlo s netradičním, ale extrémně účinným hotfixem nepříjemného exploitu v Arc Raiders, který umožňuje projít zamčenými dveřmi bez přístupové karty a snadno tak získat vzácný loot. Krom toho, že se do místnosti nemohl dostat nikdo další, stávalo se, že poctiví hráči vyplýtvali kartu na trezor, který už někdo vyraboval před nimi.
Protože vývoj přímé opravy chyby zabere víc času, místo něj si vývojáři vypomohli prozatímním trestem. Kdo se pokusí bug zneužít a do místnosti někudy vstoupí bez karty, vzplane a během pár sekund uhoří. Loot zůstane nedotčený, provinilec ostrouhá a majitelé přístupové karty si ke kořisti mohou přičíst i jeho majetek.
Záběry z pekelného trestu se rychle rozšířily internetem a komunita reaguje vesměs nadšeně, od pobavených reakcí po uznání, že jde o elegantní řešení situace bez nutnosti hromadně rozdávat bany. I když jde pouze o dočasné řešení a skutečná oprava bugu má přijít brzy, hráči se shodují, že jde o jeden z nejvtipnějších a nejefektivnějších hotfixů, jaké ve hrách za dlouhou dobu viděli.