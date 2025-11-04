Arc Raiders se omlouvají za přetížené servery, rozdávají prémiovou měnu a vrací loot
Arc Raiders se omlouvají za přetížené servery, rozdávají prémiovou měnu a vrací loot

4. 11. 2025 13:19 | Aktuality

Studio Embark se po chaotickém startu Arc Raiders rozhodli vyrovnat s hráči: Všichni dostanou 500 tokenů prémiové měny jako kompenzaci za problémy s přetíženými servery. Zájem o hru překonal veškerá očekávání, hned při vydání zaznamenala přes 130 tisíc současně hrajících lidí a během víkendu dosáhla až na 354 tisíc souběžných hráčů, což se neobešlo bez záseků, pádů a front.

Embark Studios však nekončí jen u virtuálních omluv. Hráčům, kteří padli kvůli cheaterům, vrací ztracený loot. Studio slibuje, že se bude i nadále soustředit na zajištění férových podmínek a plynulého chodu serverů. Pokud jste se do sci-fi extrakční střílečky sami ještě nepodívali, můžete si přečíst dojmy z bety od Michala Krupičky, nebo si počkat na naši recenzi Arc Raiders, jejíž přípravy jsou teď v plném proudu.

