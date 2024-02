Nejčtenější články týdne – Suicide Squad zklamala, hektický únor

4. 2. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Zatímco herním světem pořád dominuje Palworld, my jsme dostali první velké zklamání letošního roku. Suicide Squad: Kill the Justice League, respektive její recenze, byla jedním z nejčtenější článků tohoto týdne. Hra si vysloužila pětku, protože Rocksteady, tvůrci famózní série Arkham, udělali prostě obyčejnou, šedou a repetitivní nudu. Nic víc. Šance na zlepšení jsou ale už v následujících týdnech, protože v únoru se toho na nás valí tolik, že nebudeme vědět kam dřív skočit. Druhá polovina letošního roku je tak sice pořád s otazníkem, ale ta první se začíná naplňovat poměrně solidním množstvím slibných her. Na Suicide Squad tak můžeme v klidu zapomenout a vyhlížet desítky jiných, potenciálně zajímavějších her.

