Pokémoni na dostřel. Palworld má už neskutečných 19 milionů hráčů a jde si pro prvenství

Palworld nepřestává překvapovat, stejně jako nepřestává být fenoménem začátku letošního roku. Hra teď totiž dosáhla nového a poměrně zásadního milníku: 19 milionů hráčů. Vývojáři ze studia Pocketpair se pochlubili čísly: 12 milionů prodaných kopií na Steamu a 7 milionů hráčů na Xboxu.

V případě Xboxu ale tvůrci nebyli konkrétní, a tak nevíme, kolik z těch 7 milionů si hru koupilo a kolik ji hraje jen v rámci Game Passu. Ať už je to jakkoliv, Palworld se na Xboxu hraje opravdu hodně – hra se tam mohla pochlubit bezmála 3 miliony aktivních denních hráčů, čímž se instantně zařadila mezi nejhranější tituly Xboxu vůbec.

Úspěch je sice pořád čerstvý, ale nezdá se být pomíjivým virálním trendem. Popularita Palworldu pořád roste, stejně jako počet hráčů a zatím to nevypadá, že by měla mánie kolem „Pokémonů se zbraněmi“ nějak rychle opadnout.

Uvidíme ale, jak se budou věci vyvíjet, až se do toho vloží Nintendo. Respektive právníci The Pokémon Company, kteří už situaci řeší. Tvůrci z Pocketpair ale mezitím pracují na nových prvcích, respektive hru teprve dodělávají, neboť na obou platformách je Palworld dostupný pouze v rámci programu předběžného přístupu.

A na závěr jen trocha kontextu: Pokémon Violet má na kontě něco přes 22 milionů kusů, tudíž Palworld už začne pomalu dýchat na krk jedné ze svých výrazných „inspirací“. Byť je to trochu srovnávání jablek s hruškama – Pokémoni jsou jen na jedné platformě, zatímco Palworld je na dvou a na Xboxu je k mání zdarma v rámci poměrně rozšířeného předplatného.

