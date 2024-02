Jaké hry vyjdou v únoru?

1. 2. 2024 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Když se ohlédneme za prvním měsícem roku 2024, byl vlastně docela poklidný. Při pohledu na únor už se ale člověku může zatočit hlava. Čistě z hlediska počtu těch větších, zajímavějších her nás čeká jedna na každý den a tentokrát bude velmi těžké si vybírat, kterým se věnovat a které odložit na později s tím, že se k nim v dalším velmi nabitém roce možná už vůbec nevrátíme…

2. 2. Persona 3 Reload (PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One)

A začneme pěkně zostra hrou, která vás připraví o rovnou několik dnů. Třetí Persona, tedy mix taktických soubojů a sociálního RPG ze školního prostředí se vrací v moc hezkém, a hlavně povedeném remaku, jak se ostatně můžete dočíst v naší recenzi.

zdroj: Foto: Atlus

2. 2. Suicide Squad: Kill the Justice League (PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Dlouho očekávaná (a zároveň obavy budící) týmová akce se superhrdiny od DC je konečně tady. A ve výsledku vlastně nedopadla až tak špatně, jak mnozí čekali. Umí se člověku dostat pod kůži, ale zároveň to není žádná pecka. Ukáže až čas, zda si její live service najde stálou základnu hráčů, nebo brzy umře a na hru se zapomene.

zdroj: WB Games

8. 2. Helldivers 2 (PC, PlayStation 5)

Pokud prahnete po hezky vypadjící online kooperaci, kde opravdu nebude nouze o akci, když si to coby elitní komando vyříkáváte s mimozemšťany, tak dvojka Helldivers by s trochou štěstí mohla být správnou volbou.

zdroj: Arrowhead Game Studios

13. 2. Banishers: Ghosts of New Eden (PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Akční RPG od studia stojícího za Vampyrem a Life is Strange? I tentokrát to bude speciální, jelikož se jako odborníci na slovo vzatí vypořádáváte s duchy, kteří ohrožují životy… živých. Dvě hratelné postavy, silný příběh a volby, které budou mít následky.

zdroj: Focus Home Interactive

14. 2. Tomb Raider I-III Remastered (PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch)

Žijeme v době plné remasterů, které nám umožňují pohodlně zavzpomínat na doby minulé. Jen tento měsíc jich vyjde hned několik, včetně prvních tří dílů legendární vykradačky hrobů Lary Croft. Kromě základních her můžete počítat i se všemi jejich rozšířeními a tajnými úrovněmi.

zdroj: Aspyr

Maria není nikdy dost, a to i v případě, že nedostáváme zase tolik nových her. Nintendo ale remaky umí, tahle klasická plošinovka se 130 úrovněmi v novém kabátku vypadá prostě skvěle a je asi jen mizivá šance, že by se předělávka dvacet let starého originálu vyloženě nepovedla…

zdroj: Nintendo

16. 2. Skull and Bones (PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Nemožné se již brzy stane skutečností. Celou věčnost vyvíjená a věčně odkládaná námořní akce od Ubisoftu konečně vypluje mezi každého, kdo nad ní za tu dobu ještě nezlomil šavli. Těšte se na námořní bitvy, vylepšování lodi, správu posádky, příběhy i sezónní obsah.

zdroj: Ubisoft

Máte po Diablu IV chuť dát si další ARPG a nezvládnete už čekat na pokračování Path of Exile? Zachrání vás Last Epoch. Obrovská diablovka s 15 třídami postav, více než stovkou schopností, celým světem k prozkoumání a zástupem monster k masakrování. Hra je navíc vysoce ceněná už ve svém předběžném přístupu, a i po pěti letech od spuštění ji stále hrají tisíce hráčů.

Nová hra se značkou Terminátora? Realtimová strategie?? A od Slitherine??? Třeba to dopadne dobře nebo rovnou skvěle. Lákadla? Příběhová kampaň, kde si děláte přátele i nepřátele mezi různými frakcemi a tím odemykáte či zamykáte některé z misí. Nebo třeba zničitelné prostředí, které dodá bitvám mezi lidstvem a stroji šťávu.

zdroj: Slitherine

22. 2. Pacific Drive (PC, PlayStation 5)

Žánr automobilových survivalů se možná vůbec poprvé dočká hry, na které je vidět nějaký rozpočet. Máte svůj silně upravený a postupně vylepšovaný kombík, s nímž vyrážíte do prapodivného světa bez života, kde prozkoumáváte opuštěné budovy a vozidla, prověřujete děsivé anomálie, čelíte robotickým nepřátelům a celou dobu se snažíte přijít na to, co se to tady stalo a co s tím můžete udělat.

zdroj: Ironwood Studios

Jeden z nejkrásnějších, a ve výsledku možná i nejzábavnějších survivalů vyjde po bez jednoho dne celém roce ve své plné verzi. Ve hře budete přežívat na tajuplném ostrově plném mutantů, prozkoumávat bunkry, stavět si svou základnu, vyrábět, využívat pomocníků a mnoho dalšího.

zdroj: endnightgames.com

28. 2. Brothers: A Tale of Two Sons Remake (PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Brothers: A Tale of Two Sons byla první hra vizionářského vývojáře Josefa Farese, který si později založil vlastní studio Hazelight, kde stvořil čistě kooperativní hry A Way Out a It Takes Two. I „bratři“ obsahují dvě hratelné postavy, které v původní verzi ovládal primárně jeden hráč, každou na jedné páčce joysticku, ale v moderní předělávce se vedle vylepšené grafiky dočkáte i kooperativního režimu pro dva na jednom gauči.

zdroj: Foto: Starbreeze

Dlouho očekávaný druhý díl předělávky jednoho z nejpopulárnějších JRPG přímo navazuje na Final Fanasy VII Remake, kdy bude pokračovat v rozjetém příběhu, nabídne průzkum velkého světa a akční souboje, ale stále se v něm nedostaneme na úplný konec. Obě hry totiž postupně remakují legendární Final Fantasy VII, na což ve Square Enixu potřebují rovnou tři samostatné hry, z nichž ta prostřední dorazí letos na přestupný rok.

zdroj: Square Enix