Nejčtenější články týdne - Skull and Bones i staronová Lara Croft

25. 2. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Tak nám nakonec vyšel Skull and Bones. V úterý jsme vám na nekonečně dlouho (10+ let) vyvíjenou hru zveřejnili recenzi od Patrika a hned se z toho stal nejčtenější článek uplynulého týdne. Skull and Bones totiž možná nemá zatím ani milion hráčů a aktuálním peckám jako Palworld, Enshourded nebo třeba Helldivers 2 může jejich problémy se servery jen závidět. Nemá bohužel ani kvality, které by byly hodné „čtyřáčkové“ hry, jak o ní mluví sám šéf Ubisoftu. Na druhou stranu to není ale ani špatné, ostatně Patrik dal hře šestku, a tak se jistě může najít nějaká skupinka lidí, pro které půjde o fajn zábavu. Ubisoft si ale jistě představoval víc. A my taky.

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

Videa