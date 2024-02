Jak hodnotí ve světě – Final Fantasy VII Rebirth

23. 2. 2024 13:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Dlouho očekávaná druhá část obsáhlého remaku hry Final Fantasy VII s podtitulem Rebirth vychází již za týden, ale jak už to tak bývá, spousta recenzentů dostala přednostní právo a na povrch vyplavaly první recenze.

My jsme bohužel ostrouhali, na svůj klíč teprve čekáme, tak se zatím pojďme podívat, co na hru říkají v zahraničí. Rovnou prozradíme, že převládá absolutní nadšení a momentálně jde o nejlépe hodnocenou hru roku, která je tak pravděpodobně jedním z prvních aspirantů na mnoho letošních cen.

„Final Fantasy VII Rebirth je ve všech ohledech fenomenálním druhým dílem série Remake. Ačkoli design otevřeného světa není dokonalý, hra je v každé jiné oblasti perfektně vybroušená a poskytuje stejně luxusní zážitek jako FF VII Remake. Stojí za to, aby se na ni podívali jak noví, tak staří fanoušci, a určitě každého zabaví, zatímco budeme čekat na závěr tohoto znovuobjeveného eposu.“

„Final Fantasy 7 Rebirth je vynikající RPG s některými z nejlepších postav herního kánonu. I když některé části otevřeného světa balancují na hraně a hlavní příběh hry zůstává poněkud vyprázdněný, čas strávený s Aerith, Tiffou a partou z něj dělá nesmírně příjemný výlet, který budete hrát stovky hodin.“

zdroj: Square Enix

„Pokud by se dalo Final Fantasy VII Rebirth popsat jedním slovem, bylo by to: Ambiciózní. Tetsuya Nomura, Kazushige Nojima a zbytek Creative Business Unit I ve Square-Enix proměnili to, co je pouhým zbytkem prvního disku Final Fantasy VII po opuštění Midgaru, ve 100hodinový epos. Chvíle roztěkaného průzkumu v masivních otevřených prostředích jsou často vystřídané lineárnějšími příběhovými segmenty, které vyvažují komediální a ponuré momenty. Hráči se budou cítit důvěrněji vtažení do příběhu těch, které si planeta vybrala za ochránce, a často se jim budou vracet slastné vzpomínky na hraní původní hry. Final Fantasy VII Rebirth je pro fanoušky série naprostou povinností.“

„Příslib starých, velkolepých, po celém světě putujících eposů Final Fantasy z dob největšího rozkvětu série v 16 a 32bitové podobě AAA se konečně naplnil. Final Fantasy 7 Rebirth konečně realizuje ústřední, implicitní potenciál série, vzhlíží k minulosti a připravuje půdu pro doufejme začátek nového zlatého věku série.“

„Tento projekt remaku Final Fantasy VII je obrovský úkol nemožného rozsahu. Jediné vydání roztažené do tří her? Absurdní. A přesto se to týmu zatím daří. První hra byla naprostá pecka a Rebirth ji předbíhá téměř ve všech ohledech. Herecké výkony, děj i hratelnost jsou mnohem lepší. Až na pár výjimek. I když jsem jednu nebo dvě části nenáviděl s jedovatou vášní, nestačí na to, aby mi zkazily celkový zážitek. Hra je sice méně než dokonalá, ale ne o moc. Pokud jste toto vydání horlivě očekávali, udělali jste dobře. Final Fantasy VII Rebirth je fantastickým pokračováním docela neuvěřitelné hry.“

„Final Fantasy 7 Rebirth je vším, co se mi líbilo na Final Fantasy 7 Remake, s větší odladěností, propracovaností a hloubkou. Je to ohromující úspěch. Ačkoli zde nebudu prozrazovat žádné z hlavních příběhových taháků, o této hře budou fanoušci mluvit ještě dlouho. Příběh je plný zvratů pro dlouholeté fanoušky i nováčky. Pokud jste nehráli Remake, vřele doporučuji s ním začít, protože opravdu podepírá příběh Rebirth. Pokud jste Remake hráli, pak se připoutejte a těšte se, že to bude určitě jedna z nejlepších her, které si v roce 2024 zahrajete.“

zdroj: PlayStation

„Final Fantasy VII Rebirth je nádherně zpracovaný zážitek, který si staří i noví fanoušci naprosto zamilují. Téměř až příliš napravuje linearitu první hry rozsáhlými otevřenými oblastmi plnými věcí, které je třeba udělat, ale jsou zde také klíčové doplňky v boji a příběh, který se táhne touto prostřední kapitolou, je mistrovsky převyprávěný. Opravdu největším problémem, který budete mít po skončení titulků, je vědomí, že do dokončení trilogie zbývá ještě příliš mnoho let.“

„Final Fantasy VII Rebirth působivě navazuje na to, co nastartoval Remake, a to jak jako nejlepší akční RPG ve své třídě plné vzrušujících výzev, tak jako úchvatné ztvárnění světa, který pro mnohé tak dlouho znamenal tolik.“

„Část mého já chtěla ve hře Rebirth zachytit prchavé okamžiky mého dospívání, ale nakonec jsem rád, jak tento příběh a lidé, kteří za ním stojí, rostli spolu se mnou, a odhalili tak příležitost představit tento epos v jiném světle, což se dá zvládnout jen s odstupem času. Nemám tušení, kam se nyní ubírá, a to je možná právě jeho největší úspěch.“

„Toto pokračování se rozšířilo, a i když to přináší výhody, jako jsou nové způsoby prozkoumávání oblíbeného světa a jeho různých památek, má to i své nevýhody. Nejsou nepodobné ničemu, co fanoušci žánru zažili předtím, a hraní za milované postavy rozhodně ulehčuje bolest, ale nudnost a nafouknutost otevřeného světa může někdy překážet tam, kde Rebirth skutečně září. To nejlepší z Remake existuje i v Rebirth, ale různé oblasti otevřeného světa, které jej obklopují – části, které Rebirth činí jedinečným oproti jeho předchůdci – se občas míjejí účinkem.“

„Stejně jako u mnoha dilemat procítěného příběhu FF7 se i v této recenzi střetává srdce s hlavou. Když na to půjdu plně kriticky, je tu toho hodně k řešení. Moje radost ze hry její nedostatky nezakryje. Poučení pro třetí hru je tu dost. Ale čert vem nedostatky a čert vem hodnocení. V mém srdci tato hra nevyhnutelně skončí jako jedna z mých nejoblíbenějších roku 2024 – její atmosféra je prostě neodolatelná.“

„Pokud se dokážete přenést přes nudu otevřeného světa a vycpávek v příběhu, tak se v srdci Final Fantasy 7 Rebirth skrývá skvělé pokračování. Zachovává si všechny nejdůležitější přednosti Remaku, staví na již tak skvělém bojovém systému a vyniká v předvádění ikonického prostředí tohoto RPG. Pokud se vám Remake líbil a na původní hru pro PS1 máte hezké vzpomínky, pravděpodobně si zamilujete každou minutu nezapomenutelného dobrodružství Rebirth zaměřeného na postavy.“