Sledujte Fight Club #665 o vzpomínkách na Laru Croft dnes od 16:00

21. 2. 2024 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Nedávno vydaná kolekce remasterů prvních tří dílů série Tomb Raider nás inspirovala k tomu, abychom si popovídali o svých vzpomínkách na zážitky s Larou Croft a v neposlední řadě i o našich přáních do budoucnosti značky. Kromě toho jsme ale také hráli hromadu her a ještě k tomu bude zrovna čerstvě vydaný trailer na rozšíření pro Elden Ring. Máte se na co těšit!

Do diskuze se můžete zapojit i vy, stačí nám napsat na adresu podcast@games.cz, případně přímo do chatu během živého vysílání. Začínáme jako obvykle v 16:00.