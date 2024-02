Plně digitální budoucnost není naší strategií, říká šéf Xboxu

21. 2. 2024 13:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Microsoft loni konečně dokončil akvizici vydavatelství Activision Blizzard a rovnou se pustil do restrukturalizace, která už stála místo kolem dvou tisíc zaměstnanců. Hráče ale přirozeně mnohem víc zajímá, co tento nákup znamená pro službu Game Pass, ve které hry od studií spadajících pod Xbox Game Studios startují hned v den vydání.

Z rozhovoru pro magazín GameFile vyplývá, že by stejný trend měl platit i pro hry od Activision Blizzard a přidružených studií. Phil Spencer aspoň tvrdí, že je to plán, se kterým společnost stále počítá.

V interview dále uvedl, že momentálně probíhají rozsáhlé přípravy, aby mohly hry od studií Activision Blizzard vycházet na PC a konzolích současně. Spencer si pochvaluje růst v segmentu PC a cloudu i podporu mateřské firmy. Na druhou stranu říká, že je třeba zlepšit proces hledání nových hráčů. Podle Spencera se počet lidí, kteří hrají na konzolích, už třeba pět nebo šest let v zásadě nemění.

Zajímavou součástí rozhovoru je i debata o budoucnosti fyzických nosičů. Spencer podotýká, že se z herních konzolí postupem času stal poslední kus spotřební elektroniky, který má mechaniku, což mimo jiné výrazně omezilo počet výrobců, kteří jsou schopni tuto součástku dodávat. Zároveň ale tvrdí, že cílem Microsoftu není donutit zákazníky k plnému přechodu na digitální média. Alespoň prozatím.

Velký otazník nicméně visí nad Call of Duty, respektive vstupem této masivní značky do ekosystému Game Passu. Starší tituly v nabídce předplatného stále nejsou, letošní díl zatím není ani oznámený a Spencer v minulosti upozorňoval, že v případě Call of Duty může zařazení do Game Passu nabrat zpoždění.

První výraznější vlaštovkou z portfolia Activision Blizzard v Game Passu bude Diablo IV, které do nabídky předplatného zamíří 28. března.