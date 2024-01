Microsoft propouští 1900 zaměstnanců Activision Blizzardu, Xboxu a ZeniMaxu

Microsoft dnes oznámil chystané snížení počtu svých zaměstnanců přibližně o 1 900 pozic, což se týká zaměstnanců divizí Activision Blizzard, Xbox a ZeniMax. Celkem jde o přibližně 8 % herní divize Microsoftu, která čítá zhruba 22 000 zaměstnanců. Propouštění potvrdil sám šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer v interní zprávě, která ale samozřejmě utekla hned ven a najdete ji v kompletním znění třeba na The Verge.

„V roce 2024 se vedení společností Microsoft Gaming a Activision Blizzard zavázalo sladit strategii a plán realizace s udržitelnou strukturou nákladů, která podpoří celý náš rostoucí byznys. Společně jsme stanovili priority, identifikovali překrývající se oblasti a zajistili, abychom se všichni shodli na nejlepších příležitostech k růstu. V rámci tohoto procesu jsme učinili bolestivé rozhodnutí snížit počet zaměstnanců přibližně o 1 900 pozic z celkového počtu 22 000 lidí v našem týmu," napsal Spencer.

Zatím jde o jedno z největších propouštění v herním průmyslu v letošním roce, což je vzhledem k faktu, že je pořád leden, vyloženě depresivní. Ani zdaleka totiž nejde o první a určitě ani o poslední propouštění a jde tak jen o součást širší vlny redukce pracovní síly v herním a technologickém průmyslu.

Aktuální propouštění Microsoftu přichází rok po předchozím výrazném snížení počtu zaměstnanců o 10 000.

V rámci změn došlo také ke zrušení oznámeného, ale nepředstaveného survival titulu od Blizzardu, který tam víc než šest let vznikal pod kódovým označením Odyssey. V Blizzardu také končí jeho dosavadní šéf Mike Ybarra i spoluzakladatel a současný šéf designu Allen Adham. Microsoft prý hodlá jmenovat nového prezidenta Blizzardu příští týden.

I want to thank everyone who is impacted today for their meaningful contributions to their teams, to Blizzard, and to players’ lives. It’s an incredibly hard day and my energy and support will be focused on all those amazing individuals impacted – this is in no way a reflection…