Phil Spencer reaguje na masivní leak informací z Microsoftu – AKTUALIZOVÁNO

K obrovskému úniku interních mailů Microsoftu se vyjádřil šéf Xboxu Phil Spencer. Na sociálních sítích si povzdechl, že není snadné vidět, jak se výsledky tvrdé práce zaměstnanců dostávají na veřejnost touto formou, a že uniklé informace neodrážejí aktuální plány firmy.

We've seen the conversation around old emails and documents. It is hard to see our team's work shared in this way because so much has changed and there's so much to be excited about right now, and in the future. We will share the real plans when we are ready.