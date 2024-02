Film Borderlands se ukázal na prvních fotkách

20. 2. 2024 18:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Film na motivy série stříleček Borderlands se po letech dohadů, přetáček a odkladů letos konečně podívá do kin. Česká premiéra je naplánovaná na 8. srpna 2024 a už teď se můžete podívat na první snímky, které exkluzivně přinesl magazín People.

Na prvním společném obrázku, kde skupina shlíží do kanálu, se můžete pokochat hvězdným obsazením svérázné party antihrdinů – Lilith v podání Cate Blanchett, Tiny Tina (Ariana Greenblatt), Tinin bodyguard Krieg (Florian Munteanu), vědkyně Tannis (Jamie Lee Curtis), voják Roland (Kevin Hart) a samozřejmě nemůže chybět ani otravný miláček publika Claptrap, ve filmu obdařený hlasem Jacka Blacka.

zdroj: People

Společnou fotku magazín doplnil ještě samostatným portrét Sirény – snímek není kdovíjak kvalitní, ale zdá se být své předloze vcelku podobná.

zdroj: People

Filmová adaptace Borderlands má za sebou poměrně trnitou cestu. Záměr ji natočit oznámil Gearbox ve spolupráci s Lionsgate už v roce 2015, načež se kolem ní pět let prakticky nic nedělo. V roce 2020 studio oznámilo, že do režisérského křesla usedne Eli Roth (Díkůvzdání, Hostel), o scénář se měl postarat Craig Mazin, dnes známý díky seriálům Černobyl a The Last of Us.

Z velké části se natáčelo v průběhu roku 2021, tým ale posléze přistoupil k určitým úpravám scénáře – na pozici hlavního scenáristy se objevil Joe Crombie, o němž se spekulovalo, že je Mazinův pseudonym, kterým se chce od filmu distancovat. Ten to nicméně popřel. O režírování dotáček se pak místo Rotha s jeho posvěcením loni zasloužil režisér Deadpoola, Tim Miller.

První fotky a blížící se premiéra naznačují, že bychom se v příštích týdnech mohli dočkat plnohodnotného traileru. Těšíte se na film podle Borderlands, nebo máte spíš obavy?