Filmové Borderlands se údajně nachází v postprodukčním pekle

11. 7. 2023 13:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Začátkem roku se internetem prohnala zpráva o tom, že filmovou adaptaci série Borderlands čekají po letních testovacích projekcích přetáčky, o které se jako režisér postará Tim Miller (Deadpool, Terminátor: Temný osud). Ten kvůli plnému rozvrhu vystřídal Eliho Rotha (Hostel). Vzhledem k tomu, že původní natáčení skončilo už v roce 2021 a ze snímku jsme od té doby viděli pouze sérii fotek hlavních postav, příliš pozitivně takové zprávy nepůsobily. A situace se nelepší.

Podle webu World of Reel (děkujeme Kotaku) se má film aktuálně nacházet v postprodukčním „pekle“. O něčem svědčí například to, že jeden z hlavních scenáristů Craig Mazin evidentně moc nechce, aby se s projektem jeho jméno spojovalo.

Naznačuje to záznam od Sdružení amerických scenáristů, kde se v pozici hlavních scenáristů nově vyskytuje Eli Roth a někdo jménem Joe Crombie. Druhé jméno není nic jiného než pseudonymem Craiga Mazina, který chce tímto krokem nejspíše zamezit tomu, aby adaptace vytvořila v jeho slibně rozjetém portfoliu zbytečnou kaňku. V posledních letech pracoval na oceňovaných seriálech Černobyl a The Last of Us, díky čemuž se docela úspěšně distancoval od minulosti, kdy psal scénáře pro filmy, jako jsou dva díly série Scary Movie nebo Suprhrdina.

Zajímavostí také je, že k projektu je ještě připojeno dalších sedm scenáristů včetně Sama Levinsona, tvůrce seriálového hitu Euforie. Když se k tomu připočítá ještě třeba Garry Ross, který některé materiály přepisoval, tak na projektu ve větší či menší míře pracovalo alespoň 10 psavců. A to vážně není málo.

Minimálně zpočátku filmové Borderlands působilo jako docela nadějný projekt. Na režisérskou sesli sice usedl Eli Roth, kterého by Slováci za Hostel nejradši ukřižovali, na druhou stranu byla do jednotlivých rolí obsazena taková jména jako je Cate Blanchett (Lilith), Jack Black (Claptrap) nebo Jamie Lee Curtis, což rozhodně nezní špatně.

Poslední zprávy ohledně projektu však příliš pozitivně nepůsobí a je otázkou, v jaké formě se snímku vůbec dočkáme a zda docela dlouhé čekání bude stát za to. Fanoušci série ale jistě doufají, že ano.