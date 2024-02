Konečně potvrzeno: Sea of Thieves i Hi-Fi Rush skutečně vyjdou i na PlayStation

22. 2. 2024 15:00 | Komentář | autor: Adam Homola

Včera Pentiment a Grounded, dnes Hi-Fi Rush a Sea of Thieves. Tituly, kolem jejichž portů na PlayStation a Switch se v posledních týdnech strhla naprosto přehnaná a zbytečně vyhrocená reakce, mají konečně potvrzené datum vydání.

Pentiment vychází na Switchi, PlayStation 4 a PlayStation 5 dnes, Grounded (s podporou crossplaye) si na téže platformách budete moct zahrát 16. dubna. Hi-Fi Rush dorazí pouze na PlayStation 5 a to 19. března a jako poslední se přidá Sea of Thieves, které vyjde na PlayStation 5 s podporou crossplaye 30. dubna.

Jen to dobré

Hráči na PlayStationu a Switchi si tak můžou oddechnout. Microsoft má naštěstí rozum a nesnaží se jim cpát své horší kousky. Výše jmenovaná čtveřice je totiž asi to nejlepší, co může Xbox ostatním platformám nabídnout.

Jen považte: Hi-Fi Rush má u nás hodnocení 9/10 (Metacritic 87), Petiment 8/10 (Metacritic 86), Grounded 9/10 (Metacritic 82) a Sea of Thieves sice jen 7/10 (Metacritic 69). V případě téhle pár let staré konkurence pro aktuální Skull and Bones musíme brát ale hodnocení s rezervou, už totiž dlouho nereflektuje aktuální stav hry. Sea of Thieves totiž vyšlo, ne nepodobně jako aktuální „AAAA“ pecka od Ubisoftu, v poněkud strohém stavu. Jenže to bylo v roce 2018 a od té doby vývojáři nacpali hru obsahem i novými funkcemi. Což ostatně platí i pro taktéž hezky podporované a rozšiřované Grounded.

S mdlým Starfieldem, pořád „nedodělaným“ Halo Infinite, nebo snad nedej bože průšvihem jménem Redfall si Microsoft ostudu u konkurence dělat nehodlá. Sice by mohla časem dorazit třeba ještě i Forza Motorsport, ale tím výčet aktuálních, respektive ne zas tak starých skvělých her Microsoftu víceméně končí. A jak dopadnou letošní kousky, v čele s kratičkým Senua’s Sage: Hellblade II a sympatickým Indiana Jones and the Great Circle, se teprve uvidí.

Víc než Minecraft

Za připomenutí totiž stojí, a podle mě se na to často zapomíná, že Microsoft nemá na ostatních platformách jen a pouze Minecraft. Na PlayStationu anebo Switchi totiž najdete i některé jiné first party kousky: Ori and the Blind Forrest, Ori and the Will of the Wisps, Cuphead, Psychonauts 2, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Deathloop, The Outer Worlds nebo třeba Wasteland 3.

Nemluvě pochopitelně o celém portfoliu loni zakoupeného Activision Blizzardu, které je už teď taky potřeba počítat. To navíc hodlá Microsoft rozšiřovat, neboť si stačí vzpomenout na všechny ty možné soudní a regulační tanečky, které téhle monstrózní akvizici předcházely. V nich si byl „nucen“ Microsoft vytancovat desetiletý smluvní závazek s Nintendem, ve kterém stojí, že Call of Duty bude vycházet nově i na platformy Nintenda – nejspíš tedy počínaje druhým Switchem.

Microsoft tak toho má na konkurenčních platformách dlouhodobě mnohem víc než Minecraft, a z pohledu běžných hráčů je vcelku jedno, jestli se k vydání hry rozhoupal dobrovolně, nebo jestli třeba hru už koupil s předem jasnou smlouvou o vydání (např. Deathloop, či crowdfundované Psychonauts 2). Phil Spencer navíc o strategii multiplatformního vydávání, respektive oslovování co největšího počtu hráčů, mluví ve všemožných rozhovorech už roky. Proto mě zaráží, že tohle někoho překvapuje, a že se kolem toho dělá dokonale zbytečné haló.

Nová doba?

Konzervativní staromilci se tak chtě nechtě musí smířit s faktem, že exkluzivity jsou mrtvé. Jistě, máme tady Nintendo, a to si skoro vždycky tak nějak dělalo, co chtělo, a zatím to nevypadá, že by měl japonský zábavní gigant nakročeno k vydávání dalšího Maria na PC nebo na Xboxu. Na rozdíl od druhého japonského zábavního giganta, který bude sice Xbox nejspíš i nadále ignorovat, ale na PC se jim daří víc než dost a do budoucna na něm chtějí „agresivně“ růst.

Ne nadarmo se říká, že když se dva perou, třetí se směje. A je už na vás, jestli si do pozice toho třetího dosadíte nějakého miliardáře na jachtě, nebo sami sebe.