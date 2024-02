Microsoft předestřel budoucnost Xboxu. Velké změny nás nečekají

15. 2. 2024 22:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Minulý týden proběhla herním světem zpráva o tom, že se herní divize Microsoftu velmi pravděpodobně chystá výrazně změnit svou budoucí strategii. Různých dohadů, spekulací a informací od insiderů na toto téma byla celá řada a podrobně jsme je probírali v minulém Fight Clubu, nyní ale konečně známe skutečné plány.

Nejdůležitější tváře Xboxu, tedy Phil Spencer, Matt Booty a Sarah Bond se totiž sešli ve zhruba půlhodinovém podcastu, který měl po týdnu nejistoty pročistit vzduch, ubezpečit fanoušky, že je jejich oblíbená platforma nehází přes palubu a že se zajetý styl platformy zas tak výrazně nemění.

Upřímně, na výraznější informace byl stream dost chudý, dozvěděli jsme se prakticky jen tolik, že Microsoft pro ostatní platformy uvolní čtyři dosavadní exkluzivity, Phil Spencer je ovšem odmítl jmenovat. Podle insiderů se nicméně jedná o hry Sea of Thieves, Grounded, Pentiment a Hi-Fi Rush, Spencer prozatím s určitostí odmítl spekulace o Starfieldu nebo chystaném Indiana Jonesovi.

Dozvěděli jsme se také, že hry z portfolia Activision Blizzard budou startovat v Game Passu od prvního dne, už koncem března pak do nabídky předplatného přibude Diablo IV. Podcast se také pokusil rozptýlit obavy o potenciální další generace Xboxu. Ještě letos v předvánoční sezóně by mělo dojít k představení nového, blíže nespecifikovaného kusu hardware (spekuluje se mimo jiné o handheldové konzoli), Xbox navíc už nyní investuje do návrhů příští generace.

Obecně se dá říct, že humbuk z minulého týdne byl alespoň prozatím jen bouří ve sklenici vody, zároveň je ale jasně patrné, že se čtveřicí méně výrazných titulů Microsoft jen testuje reakce zákazníků na jiných platformách a v budoucnu může dojít i na větší tituly. Další novinky ze zelené stáje mají přijít v červnu, kdy proběhne další Xbox Showcase.