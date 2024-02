Microsoft podle spekulací vydá některé exkluzivity na jiné platformy

5. 2. 2024 10:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Microsoft možná couvá z boje o exkluzivní hry a raději využije silnou základnu konkurenčních konzolí, aby na nich vydal své hry. Vyplývá to ze spekulací hned dvou zdrojů, které koncem minulého týdne přinesly informace o hrách, které by měly mimo PC a Xboxu vyjít i na PlayStation 5 či Switch. Datamineři například už dříve odhalili, že by se u konkurence mohla ukázat rytmická rubačka Hi-Fi Rush nebo pirátská onlinovka Sea of Thieves.

Další potenciální exkluzivitou by mohla být letošní adventura od Machine Games, Indiana Jones and The Great Circle. Podle informací serveru The Verge s odkazem na interní informátory Microsoft mění strategii a některé tituly budou v budoucnosti multiplatformní. Jedním z nich má být právě Indy, který by se po krátké časové exkluzivitě měl podívat i na PS5. Hra by navíc podle spekulací měla vyjít letos v prosinci.

Nedlouho poté zveřejnil podobnou informaci i server XboxEra. Podle jejich zdrojů se na konkurenční pevné disky podívá i vesmírné RPG Starfield, a to nedlouho po vydání DLC Shattered Space, které je oznámené na letošní rok.

Tvrzení o více exkluzivních hrách, které uvidíme i na zařízeních od Sony, prý potvrzuje velké množství vývojářských konzolí PS5, do kterých Microsoft nedávno investoval. Mlýny spekulací se rozjíždí na plné obrátky, a pokud se opravdu ukáže změna přístupu Microsoftu k exkluzivitám, bude to zajímavé promíchání karet v konzolovém závodě. Plány se však údajně teprve probírají na nejvyšších místech, takže je úniky a spekulace nutné jako vždy brát s rezervou, i když dva na sobě nezávislé zdroje už vypadají docela věrohodně...