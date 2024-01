Spekulace: Hi-Fi Rush a Sea of Thieves by letos mohly vyjít na Switch a PlayStation

9. 1. 2024 14:00 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Žádná exkluzivita není tak horká, jak se uvaří. Tento týden se objevily spekulace hned o dvou exkluzivitách ze studií vlastněných Microsoftem, které by mohly vyjít na konkurenčních konzolích. Řeč je o rytmické akci Hi-Fi Rush a pirátském dobrodružství Sea of Thieves.

Hi-Fi Rush vyšel téměř před rokem bez předchozího oznámení v Game Passu pro PC a Xbox, podle spekulací, které zažehl insider Nate the Hate, by se ale v letošním roce mohl objevit na Switchi. Informaci posléze podpořil uživatel fóra ResEtera s přezdívkou lolilolailo, který v minulosti správně předvídal kupříkladu vydání her ze série Persona na Xbox.

Co se týče Sea of Thieves, s informací o potenciálním vydání na PlayStation a Switch se jako první vytasil herní novinář Jeff Grubb v podcastu Game Mess. Na něj navázal bývalý redaktor serveru Axios Stephen Totilo, podle jehož informací se ale korzáři chystají pouze na PlayStation, o verzi pro Switch prý novinář žádné zprávy nemá. Microsoft se ke spekulacím zatím nevyjádřil, samozřejmě je tak potřeba brát neověřené drby s jistou rezervou.