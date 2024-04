Nejčtenější články týdne – povedený Stellar Blade i návrat Fallout 76

28. 4. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Že měl Fallout nedávno seriál, jste asi zaznamenali. Nám se moc líbil a nejsme v tom sami. No a co půjde dělat spousta lidí po zhlédnutí povedeného seriálu? Bude v tom světě chtít strávit další čas, a tady přichází na řadu hry. Poslední nový Fallout vyšel sice už před lety, nicméně to ničemu nevadí a hráči vzali dříve vydané tituly útokem. Z notně updatovaného Falloutu 76 je tak konečně velký hit, který zažívá regulérní znovuzrození. Stejně tak Fallout 4, který dostal aktualizaci na současnou generaci konzolí a hráči prahnou po modifikacích tak, až z toho mají Nexus Mods problémy. Snad jen škoda, že Fallout 5 je tak daleko, že na tuhle generaci konzolí už určitě nevyjde.

