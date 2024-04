Šéf Embraceru: „Pořád máme ve vývoji nejvíce her v celém průmyslu.“

25. 4. 2024 15:15 | Byznys | autor: Jakub Malchárek

Švédská skupina Embracer za sebou nemá dobrý rok. Po neuskutečněném partnerství se Saúdskou Arábií za necelých 44 miliard korun se vydavatelský dům topí ve finančních problémech, které vyústily v propouštění, zavírání a odprodej studií, rušení her a nakonec až v rozdělení Embraceru na tři oddělené firmy: Asmodee Group, Coffee Stain & Friends a Middle-earth Enterprises & Friends.

Šéf společnosti Lars Wingefors si v rozhovoru se serverem GamesIndustry.biz sype popel na hlavu a přiznává, že kritika vedení firmy je na místě. „Bylo to bolestivé, ale stále věřím v to, co děláme. Máme dobré týmy a vizi, a pokud transformací projdeme správně, je trh stále skvělé místo pro investory, finance i byznys, kteří nám umožní růst a konkurenceschopnost,“ říká CEO Embraceru.

Management skupiny je pod ostrou kritikou hlavně kvůli nerozvážným nákupům studií, ke kterým došlo ještě před uzavřením partnertsví se saúdskoarabskou skupinou Savvy Games Group. Firmě mělo vynést přes 2 miliardy dolarů, ale nakonec z obchodu z neznámých důvodů sešlo, což spustilo spirálu problémů.

„Určitě si já, mé týmy i společnosti zasloužíme kritiku, ale nemyslím si, že úplně veškerá je na místě. V každém momentě děláte rozhodnutí, kterým věříte. Když jsme byli na vrcholu v roce 2020 a 2021, pevně jsme věřili v organický růst a investice. Bohužel ke kýženým výsledkům nedošlo, protože tvorba her je zdlouhavý proces a trvá roky. Snažili jsme se zachovat co nejvíce pracovních míst, najít pro zaměstnance nový domov v jiných firmách... ale je jednoduché to teď kritizovat s odstupem času,“ míní Wingefors a zároveň dodává, že i přes škrty mají v Embraceru jeden z nejbohatších vydavatelských kalendářů v průmyslu, takže o hry nepřijdeme.

Šéf skupiny pak v jiném rozhovoru vyjmenovává další skutečnosti, které vedle obchodu se Savvy Games Embracer potopily. „V roce 2019 a 2020 byla cena kapitálu skutečně nízká a investoři byli ochotni financovat organický růst, ale i fúze a akvizice. Během covidu pak trh neskutečně rostl a byla i stabilnější geopolitická situace, například v Rusku. To se všechno velmi rychle změnilo,“ vysvětluje Wingefors.

Skupina Embracer si od rozdělení na trojici firem slibuje diverzifikaci a lepší finanční správu jednotlivých subjektů. K odtrhávání má docházet postupně v průběhu příštích dvou let.