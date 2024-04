Na nákupy nových studií je po propouštění ještě příliš brzy, říká šéf Embraceru

2. 4. 2024 11:17 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Šéf skupiny Embracer, Lars Wingefors, se v nejnovějším rozhovoru s investory nechal slyšet, že je příliš brzy na to, aby se společnost začala poohlížet po nových akvizicích. Švédské vydavatelství v minulých měsících propustilo přes 1300 lidí, zrušilo desítky chystaných her a zavřelo několik studií, mezi nimi i tvůrce Timesplitters a Saints Row, týmy Free Radical Design a Volition.

Po restrukturalizaci se teď týmy mají v maximální možné míře soustředit na zvýšení ziskovosti a generování peněžních toků, a to podle Wingeforse tím, že budou zkrátka dělat lepší hry a produkty. „Jestli se teď chceme pouštět do dalších fúzí a akvizic – myslím, že je na tuhle otázku ještě příliš brzy,“ vyjádřil se šéf Embraceru k potenciálním nákupům.

Zavřená, popřípadě odprodaná studia – Saber Interactive či nejnověji Gearbox – byla podle Wingeforse prodělečná a zbývající týmy, vydavatelské divize ani značky prý nejsou na prodej.

„Náš restrukturalizační program s koncem března končí, odprodej Gearboxu byl součástí tohoto programu. Nyní nás – ne vyloženě denně, ale každý týden – oslovují firmy, které by od nás chtěly odkoupit něco dalšího,“ prohlásil Wingefors. „A velmi jasně jim vysvětluji, že to není na prodej, protože jde o velmi důležité části pro skupinu a pro naše akcionáře do budoucna.“

Zmíněný Gearbox, který se součástí Embraceru stal teprve v roce 2022, teď koupilo vydavatelství Take-Two za 460 milionů dolarů (přes 10,8 miliardy korun). K masivní restrukturalizaci skupina přistoupila loni potom, co jí v poslední fázi nedopadlo zásadní strategické partnerství se Saúdskou Arábií, které jí mělo přinést přes 2 miliardy dolarů.