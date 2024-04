Sledujte Fight Club #674 o Kingdom Come: Deliverance 2 s designérem hry

24. 4. 2024 16:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Minulý týden konečně došlo k odhalení Kingdom Come: Deliverance 2. Hra bude větší, hezčí, komplexnější a navíc vyjde ještě letos. To vše aspoň slibují vývojáři z Warhorse Studios. A jeden z nich dnes přijde do naší klubovny rváčů, aby nám o novém velkém českém projektu popovídal.

U mikrofonu se s designérem Ondřejem Bittnerem potká Pavel a Patrik, do diskuze se můžete zapojit i vy. Stačí nám napsat na adresu podcast@games.cz, případně s námi komunikovat v chatu během živého vysílání. Začínáme výjimečně v 17:00.