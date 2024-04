11 nejlepších meta her, které si teď můžete zahrát

26. 4. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Hry jsou médium pořád relativně nové, ale z principu především nesmírně hravé. A to nejen ze své interaktivní podstaty, ale i díky hravosti samotných tvůrců. Ti si občas dovolí prošpikovat svá díla tolika odkazy, komentáři, prolamováním tzv. čtvrté stěny, nebo jednoduše jen skládají sofistikovanou a více či méně skrytou poctu jiným dílům takovým způsobem, že by to zahanbilo i Deadpoola.

Následující hry rozhodně nejsou pro každého, ale pokud dokážete docenit hravý přístup, satiru, silně nekonvenční design a prostě a jednoduše výrazně nestandardní přístup, jste tady správně.

(Vyšlo v lednu 2018 na PC a Switch)

Never Stop Sneakin‘ je špionážní akční thriller od Humble Hearts, kde je od prvních vteřin zřejmé, odkud vítr vane. Tvůrci navrhli Never Stop Sneakin‘ jako ultimátní poctu klasickým stealth hrám z 90. let, zejména sérii Metal Gear Solid. Zjednodušili tradiční stealth mechanismy do přístupnějšího arkádového formátu viděného shora, kde infiltrujete nepřátelské základny a maříte plány padouchů.

Na Never Stop Sneakin‘ stojí obzvlášť za zmínku pečlivá replikace estetiky her z éry prvního PlayStationu, doplněná grafikou s nízkým počtem polygonů a filmovými úhly kamery, které vyvolávají pocit nostalgie. Konkrétní pocty směrem ke Kodžimově Metal Gearu pak nejen vidíte a čtete, ale i slyšíte. Meta aspekt hry vyniká v sebeuvědomělém, humorném příběhu, který paroduje stereotypy a melodramatické vyprávění svých inspirací, kdy zvládá nabízet jak poctu, tak kritiku. Chytrá kombinace výrazně zjednodušené hratelnosti, narážek a obecného satirického tónu nabízí nejen sofistikovanou parodii, ale i chytlavou a zábavnou hratelnost.

(Vyšlo v srpnu 2018 na PC, PlayStation 4 a iOS)

Donut County je nápaditá fyzikální logická hra od Bena Esposita, která chytře vzdává hold svéráznému humoru a mechanikám Katamari Damacy. Ve hře ovládáte jednu z nejunikátnějších „postav“ vůbec - díru v zemi. Ta se zvětšuje tím, jak polyká předměty z prostředí, od malých věcí, jako jsou cihly, až po celé krajiny. Vtip Donut County spočívá v propojení příběhu a hratelnosti, kdy sbírání předmětů prohlubuje děj i vaše zapojení.

Donut County vyniká hravou kritikou konzumní kultury, obsaženou v příběhu mývala, který využívá díru ke sběru odpadků. Unikátní premisa tak slouží jako metafora spotřeby a jejích důsledků, podobně jako to dělala hra Katamari Damacy se svým hromaděním nepořádku, který tvoří nebeská tělesa. Donut County umí reflektovat své vlivy a taktéž nabídnout sympatickou hratelnost plnou sbírání a destrukce. Díky tomu nejde jen o meta poctu, ale i o zajímavý komentář sám o sobě.

(Vyšlo v září 2019 na PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch)

Untitled Goose Game je okouzlující a rozpustilá logická hra od studia House House, kde se ujmete role husy, která způsobuje zmatek v malebné vesnici. Hra je chytrou poctou klasickým němým komediím a slapstickovým skečům, kdy svým dováděním vytváříte komické situace narušující každodenní život obyvatel venkova. Hratelnost zaměřená na kradmý postup a řešení hádanek umožňuje huse manipulovat s předměty i s obyvateli vesnice, což vrcholí v kanadské žertíky připomínající scénky ze starých grotesek.

Díky čemu je Untitled Goose Game obzvláště meta, je její sebeuvědomění; přijímá absurditu husy jako ústřední postavy v sérii stupňujících se humorných příhod. Minimalistický, kreslený výtvarný styl hry a klavírní soundtrack ještě více umocňují komediální načasování a evokují éru němých filmů, kde vládla vizuální komedie. Díky inovativnímu využití humoru a poctě komediálním tradicím tak Untitled Goose Game nejen baví, ale také vzdává úctu umění jednoduše pochopitelného humoru.

(Vyšlo v říjnu 2015 na PC – naše recenze)

The Stanley Parable od Galactic Cafe stojí na příběhu, který je zároveň poctou i kritikou vyprávění příběhů ve videohrách a hráčské volby. Ve hře se ujmete role Stanleyho, chlapíka z kanceláře, který zjistí, že jeho rutinní život vypráví tajemný hlas. Zatímco procházíte různými volbami a rozvětvenými cestami, hra chytře komentuje iluzi svobodné vůle a kontroly ve videohrách.

The Stanley Parable vyniká svým meta-narativním přístupem, který neustále přiznává vlastní mechanismy a přítomnost hráče, čímž vytváří dialog o povaze videoher a jejich vyprávění. To ilustrují scénáře, které se odehrávají na základě hráčských rozhodnutí a často vedou k nečekaným, někdy až absurdním výsledkům, jež se vymykají běžné herní logice.

Vypravěčovy reakce na hráčské volby tento komentář pak jenom obohacují, čímž se hra stává hlubokým zkoumáním narativních konvencí. Díky ohýbání typických narativních struktur a přímému zapojení hráče vyniká The Stanley Parable svou metahumornou kritikou, která z ní činí významný mezník v interaktivním vyprávění příběhů.

(Vyšlo v březnu 2014 na PC – naše recenze)

Jazzpunk je adventura z pohledu první osoby od Necrophone Games, která se vyznačuje surrealistickým a komediálním stylem, jenž vzdává hold špionážním thrillerům z dob studené války a kyberpunkové estetice. Děj se odehrává v alternativní realitě 50. let 20. století, kde se v roli špiona pohybujete bizarním, technologicky vyspělým světem a plníte absurdní mise, které zesměšňují žánrové konvence i moderní společenské prvky. Jazzpunk vyniká mimo jiné používáním satiry a parodie, která se zaměřuje na vše od špionážních klišé až po moderní digitální kulturu.

Každá úroveň je bohatá na interaktivní gagy, skryté vtipy a minihry, které slouží jako vtipná kritika různých aspektů popkultury a videoherních stereotypů. Hra například obsahuje misi parodující klasické špionážní filmy, ale rychle se odkloní do absurdní oblasti a zahrnuje úkoly jako zneškodňování holubů nebo infiltraci sovětského konzulátu, který slouží jako rekreační středisko. Díky skvěle trefené kombinaci absurdity, vizuálních gagů a hloubky vyprávění nabízí Jazzpunk svěží, komediální pohled na špionážní příběhy.

(Vyšlo v říjnu 2015 na PC)

The Beginner's Guide je hluboce introspektivní hra založená na vyprávění, kterou vytvořil Davey Wreden, jeden z tvůrců The Stanley Parable. Na rozdíl od typických her, které se soustředí na interakci a cíle, zkoumá The Beginner's Guide vztah mezi tvůrcem hry a hráčem. Prezentuje se jako kompilace krátkých, nedokončených herních úrovní, které údajně vytvořila osoba jménem Coda. Wreden po celou dobu vypráví a rozebírá důsledky jednotlivých herních segmentů i to, co by mohly prozrazovat o svém tajemném tvůrci.

The Beginner’s Guide se noří do psychiky herních vývojářů a interpretační povahy hráčů. Zpochybňuje hranice interakce mezi tvůrci a hráči, kritizuje způsoby, jakými diváci interpretují umělecká díla a jak tvůrci vnímají zpětnou vazbu. Jedním z nejpalčivějších aspektů je syrové zobrazení izolace a tvůrčího boje, které se zamýšlí nad emocionálním dopadem tvorby her, jež jsou hluboce osobní. The Beginner's Guide skládá poctu samotnému umění vývoje her a obnažuje často neviditelné emocionální vrstvy spojené s tvůrčím procesem.

(Vyšlo v září 2015 na PC – naše recenze)

Undertale je inovativní RPG od Tobyho Foxe, které chytře dekonstruuje tradiční RPG mechanismy a příběhy a slouží jako pocta i kritika klasických her tohoto žánru, jako je například EarthBound. Odehrává se ve světě, kde můžete komunikovat s příšerami, s nimiž v jiných RPG hrách obvykle pouze bojujete.

Nabízí přitom možnosti, jak na tato stvoření zaútočit, jak s nimi konverzovat, ale i jak se nad nimi slitovat. Co Undertale odlišuje, je meta-komentář k hráčským volbám a důsledkům. Každé rozhodnutí, které uděláte, bere hra v potaz a může změnit herní svět i příběh, což vede k několika koncům založeným na vašich morálních rozhodnutích. Tento přístup nejenže zpochybňuje binární vyprávění o dobru a zlu, které je typické pro mnoho RPGček, ale také komentuje dopad hráčské iniciativy ve hrách jako takových.

Undertale září ve své schopnosti podvracet očekávání prostřednictvím chytrého scénáře, unikátních herních mechanismů a prolamování čtvrté stěny, čímž vás přímo zapojuje do svého vyprávění. To v kombinaci s hlubokým etickým poselstvím o soucitu a porozumění dělá z Undertale relativně průkopnickou poctu hrám jako médiu, která navíc ještě demonstruje silné vypravěčské a emocionální schopnosti vyprávění.

(Vyšlo v prosinci 2016 na PC)

Frog Fractions, původně se tvářící jako zdánlivě jednoduchá výuková hra o zlomcích, se rychle vybarví a vyloupne se z ní surrealistický, žánrově příliš pestrý zážitek, který se pouští do mnoha herních stylů a příběhových kolotočů. Frog Fractions přerůstá ve zcela a dokonale absurdní dobrodružství zahrnující cestování vesmírem, prezidentské volby, a dokonce i textové soudní drama, z nichž nic nemá zdánlivě nic společného s výukou zlomků.

Skutečná genialita hry spočívá v její schopnosti být bezprecedentním způsobem meta a podvratná, neustále prolamovat čtvrtou stěnu a měnit očekávání hráčů. Perfektním příkladem toho je její pokračování, Frog Fractions 2, které je ukryto v jiné hře, Glittermitten Grove.

Dvojka je snad ještě víc nepředvídatelná a míchá žánry tak divoce, až vám z toho půjde hlava kolem. K tomu všemu jde navíc ještě o mistrovskou satiru, která důmyslně kritizuje i oslavuje videoherní kulturu a vzdělávací software. Důmyslně využívá svého převleku za vzdělávací hru, aby hráče překvapila bohatým, nepředvídatelným zážitkem, který zpochybňuje konvenční herní design.

(Vyšlo v dubnu 2013 na PC – naše recenze)

Evoland je unikátní RPGčko od Shiro Games, které svými herními mechanismy a grafikou vzdává hold evoluci žánru RPG. Hra začíná jednoduchou 8bitovou grafikou a základními tahovými souboji a s postupem času se vyvíjí, odemyká nové technologie a grafická vylepšení, která přecházejí z retro stylu do propracovanějších 3D prostředí. Zdejší evoluci tak odráží historický vývoj videoher, zejména v rámci žánru RPG, od počátků herních konzolí až po moderní éru.

Evoland se odlišuje také svým metapříběhem, který nejen oslavuje, ale doslova začleňuje vývoj videoherní technologie a designu do své základní hratelnosti. Každý nový herní mechanismus a grafické vylepšení je představeno jako herní předmět, což chytře odráží, jak se videohry v průběhu času stávaly složitějšími a vizuálně ohromujícími. Hra například přechází z černobílé do plně barevné a z tiché do plně ozvučené. Evoland slouží nejen jako pocta klasickým hrám a jejich vývojářům, ale také vzdělává mladší hráče o původu a vývoji herních mechanismů či vyprávění příběhů ve videohrách.

(Vyšlo v lednu 2016 na PC)

Pony Island převrací typický formát videohry prostřednictvím meta-vyprávění, kdy se zabývá tématy softwarové manipulace a prolomení čtvrté stěny. Zpočátku se prezentuje jako jednoduchá arkádová hra o poníkovi skákajícím přes ploty, ale rychle se rozvine v temný komentář k hernímu designu, ovládání hráčů a posedlosti démonem v kódu hry. Lákadlo Pony Island spočívá ve schopnosti neustále zpochybňovat hráčská očekávání. Hra se chytře maskuje, začíná zjednodušenou a veselou hratelností, která se brzy zvrtne v sérii hackerských hádanek a interakcí s vlastním programem hry.

Pony Island vyniká jako metahra nejen tím, že přiznává svou existenci jako hra ve hře, ale také tím, že se manipulace s jejím kódem stává hlavní součástí hratelnosti a příběhu. Donutí vás přemýšlet mimo tradiční hranice média a zapojit se přímo do herního kódu prostřednictvím hádanek, které zahrnují změnu herních skriptů pro dosažení pokroku. Díky tomuto unikátnímu přístupu nabízí Pony Island kritické a zábavné zkoumání herních mechanik a hráčského jednání.

(Vyšlo v březnu 2019 – naše recenze)

Baba Is You je jednou z nejoriginálnějších her na tomto seznamu, což už samo o sobě o něčem vypovídá. Jde o velice inovativní logickou hru, která unikátním způsobem kombinuje manipulaci s herními pravidly a logiku používá jako hlavní mechanismus. Hra se skládá z úrovní, kde samotná pravidla představují bloky, které lze posouvat a měnit tak výsledky. Například změna „WALL IS STOP“ na „WALL IS PASS“ umožňuje hráčům procházet zdmi, čímž se zásadně mění přístup k překážkám a cílům.

Baba Is You tak nejenže vzdává hold klasickým logickým hádankám, ale povyšuje žánr tím, že hráče nechá se aktivně podílet na určování pravidel hry. Baba Is You tak zkoumá metakognitivní strategie, kdy se pochopení a restrukturalizace pravidel hry stává cestou k pokroku. Každá hádanka nabízí relativně volný prostor pro kreativitu a vyzývá vás, abyste přehodnotili konvenční herní hranice a zapojili se do hlubokého řešení problémů. Díky své originální a zábavné hratelnosti, která mění pravidla, není Baba Is You jen poctou logickým hrám, ale i fascinujícím zkoumáním principů, které jsou základem celého herního média.