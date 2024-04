Znovuzrození Falloutu 76. Postapo onlinovku hraje nejvíce lidí v historii

22. 4. 2024 8:15 | Novinky | autor: Adam Homola

Fallout 76, svého času fackovací panák herního průmyslu a docela solidní ostuda pro Bethesdu, si teď užívá svůj vrchol. Hra totiž dosáhla nového maxima 66 045 současně hrajících hráčů, a to se bavíme jen a pouze o číslech ze Steamu.

Tím dnes už notně updatovaný Fallout 76 překonal své předchozí rekordy několik let po svém prvním vydání. Akční online RPG z roku 2018, které se na Steamu dostalo v roce 2020, zaznamenalo výrazné oživení, ovlivněné popularitou aktuálního televizního seriálu Fallout od Amazonu. Dříve se počet souběžně hrajících hráčů pohyboval kolem 40 tisíc.

Obnovený zájem o Fallout 76 se shoduje s širším oživením série Fallout, do níž patří Fallout 4 a New Vegas, které jsou mezi hráči stále populární. Amazon, pod který seriálový Fallout spadá, není vůči úspěchu první sezóny seriálu slepý a už stihl oficiálně potvrdit druhou řadu.

Velké oživení zájmu o starší titul není přitom nic nového a vlastně se to dalo čekat. Něco podobného se totiž stalo Zaklínači, Cyberpunku, The Last of Us a nejspíš to čeká i God of War, Horizon, Borderlands a další seriálové a filmové projekty, kterých se máme dočkat v následujících měsících a letech.

zdroj: vlastní video redakce