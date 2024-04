V Assassin's Creed Hexe budeme hrát za čarodějnici a posedat kočky, tvrdí insider

25. 4. 2024 10:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Zabijácká série Assassin's Creed má momentálně rovnou tři oznámená želízka v ohni. Vedle japonského dílu s kódovým označením Red se pracuje ještě na mobilním spin-offu Jade a taky na mýtickém Hexe. O posledním jmenovaném jsme toho moc nevěděli, což se ale rozhodl změnit známý insider Tom Henderson, který na server Insider Gaming přinesl čerstvou porci potenciálně pravdivých informací.

Čarodějnický díl Assassin's Creed: Hexe vzniká ve studiu Ubisoft Montreal a má jít o docela odlišnou epizodu, než na co jsme běžně v sérii zvyklí. Kromě toho, že ve hře bude hrát větší roli nadpřirozeno, půjde také o mnohem lineárnější zážitek. Henderson přirovnává design úrovní Hexe designem k raným dílům série. Jevištěm tentokrát bude střední Evropa v 16. století pod nadvládou Sváté říše římské. Hovoří se také o temné a ponuré atmosféře špinavých ulic germánských měst.

Podle záběru ze hry, které má Insider Gaming k dispozici, nebude čarodějnictví jen smyšlenou záminkou k pogromům a ostrakizaci, jak tomu bylo ve skutečnosti, nýbrž protagonistce skutečně propůjčí nadpřirozené schopnosti. Elsa například dokáže posednout kočku, která pak místo ní odláká pozornost dotírajících strážných.

Hra by měla obsahovat vylepšený systém strachu, který byl k vidění už v DLC Jack the Ripper v Assassin's Creed Syndicate. Dá se předpokládat, že Elsa v přímé konfrontaci s ohněm a mečem příliš neobstojí, dokáže však bezbožnými rituály zasít hrůzu do srdcí nepřátel a tak si koupit drahocenné vteřiny na zmizení.

S vydáním Assassin's Creed Hexe se podle zdrojů insidera počítá v roce 2026 prostřednictvím chystané platformy Infinity. Jako u všech neoficiálních informací je ale nutné i výše napsané brát s jistou dávkou rezervy. Produkce je přeci jen v rané fázi, takže se může celá řada prvků a systémů změnit.