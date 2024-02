Assassin's Creed Infinity bude prý hra, platforma i rozcestník. Odstartuje s japonským dílem

27. 2. 2024 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Před třemi lety Ubisoft oznámil hru jako službu Assassin's Creed Infinity a už tehdy o něm zdroje blízké vývoji mluvily jako o masivní online platformě, která se časem vyvíjí a kde vedle sebe koexistuje několik různorodých her. Tehdy jsme možná tak úplně nevěděli, co si pod tím představit, ale vzhledem k rozvoji Fortnite, kde vedle battle royale existují i závody, rytmická hra a spousta uživatelského obsahu, už tenhle koncept zní o něco méně fantasmagoricky.

Ubisoft nicméně od roku 2022 na téma Infinity mlčí – tehdy jsme se dozvěděli, že by se série měla dočkat i návratu multiplayeru, jinak ale mělo jít o jakýsi hub, který propojí budoucí díly Assassin's Creed. Zároveň neměl být free-to-play a měl se v něm rozvíjet i příběh.

A kde je nedostatek aktualit z oficiálních zdrojů, tam musí nastoupit insideři. V tomto případě Tom Henderson ze serveru Insider Gaming, který údajně viděl interní informační video a popsal, jak má Assassin's Creed Infinity fungovat. Primárně má jít o rozcestník, ze kterého se během několik sekund dostanete do budoucích dílů zabijácké ságy, počínaje Assassin's Creed Red, na jehož příkladu ukázka tuhle schopnost údajně demonstruje.

Vyjít má tak ve stejný den jako japonské pokračování, dle dřívějších informací se dočkáme ještě někdy letos. Má pokrýt klasické prvky live service her a zároveň je obalit v hratelné příběhové lince ze současnosti. Assassin's Creed Infinity má podle Hendersona obsáhnout kupříkladu obchod, kde půjdou nakupovat kosmetická vylepšení pro Naoe a Jasukeho, nabídka se přitom má denně a týdně obměňovat.

Vedle toho bude mít každý z protagonistů vlastní projekt v rámci položky synchronizace, který nemá být ničím jiným než malým battle passem s úkoly, po jejichž splnění obdržíte další kosmetické odměny. Právě projekty mají do hry přibývat neustále, ať už při vydání nové plnohodnotné hry nebo rozšíření, ale také v dobách mezi tím, kdy mají hráče alespoň částečně zabavit i bez vysloveně nového obsahu.

Ubisoft údajně hodlá vydávat nový velký díl Assassin's Creed každé dva roky - Red by mělo vyjít ještě letos, multiplayerový projekt s kódovým označením Invictus příští rok, Assassin's Creed Hexe pak v roce 2026. Jeho hlavní hrdinka se podle Hendersona momentálně jmenuje Elsa a má stále jít o prozatím nejtemnější díl celé série.

Henderson ale v plánech Ubisoftu zaštrachal ještě dál, značka má prý nalajnovanou budoucnost minimálně do konce dekády. Podle něj by do té doby měl vyjít také remake Black Flag s kódovým názvem Obsidian, free-to-play kooperativní titul pro čtyři hráče Raid a ještě jeden remake nespecifikovaného staršího dílu. Pod kódovým označením Echoes se má skrývat další multiplayerový titul, projekt Nebula má být zase zasazený do Indie, Středomoří a říše Aztéků.