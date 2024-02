V únorové nabídce PlayStation Plus Extra vyniká Assassin’s Creed Valhalla

16. 2. 2024 8:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Předplatitelé služeb PlayStation Plus Extra a Premium mají v únoru k dispozici velice pestrou a solidní nabídku her. Fanoušci závodních her ocení Need for Speed Unbound (PS5), kde se můžete honit s policisty i ostatními závodníky, zatímco příznivci sci-fi se zase budou moct vyřádit ve výborném akčním RPG The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (PS5). Edice vedle základní hry obsahuje i všechna DLC.

Těšit se můžete i na JRPG Tales of Arise (PS4/PS5), v němž se střetnou dva světy a vy budete bojovat za novou budoucnost. Zato v Tales of Zestiria (PS4) vstoupíte do fantasy světa v roli Pastýře, který má za úkol sjednotit lidi a Serafíny uprostřed chaosu.

Na PS4 a PS5 pak bude k mání předposlední díl Assassin’s Creed s podtitulem Valhalla, zatímco LEGO Jurassic World bude k dispozici jen ve verzi pro PS4 (a v rámci zpětné kompatibility i na PS5), stejně jako LEGO Worlds, jak píše Sony na oficiálním blogu PlayStationu.

Členové programů PlayStation Plus Extra a Premium si také mohou vyzkoušet tvorbu balíčků ve hře Roguebook (PS4/PS5), kterou spoluvytvořil designér hry Magic: The Gathering, nebo si zahrát za ďábla toužícího po pomstě v gotickém roguelike Rogue Lords (verze pro rPS4).

PlayStation Premium Classics pak do toho všeho přidává nádech nostalgie. Na PS4 a PS5 se objeví střílečka Resistance: Retribution, původně titul z PSP. Na obou konzolích si pak budete moct zahrát modernizované extrémní závody v podobě Jet Moto 2.

Fanoušci série Tales se mohou radovat z přídavku Tales of Symphonia (PS4/PS5) s lokální kooperací a z definitivní edice Tales of Vesperia (PS4/PS5) s přeleštěnou grafikou a přidaným obsahem.

Všechny výše zmíněné kousky budou k mání od 20. února.