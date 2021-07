Ubisoft odtajňuje budoucnost série Assassin’s Creed. Na projektu Infinity dělají dvě studia

8. 7. 2021 10:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ubisoft dnes odtajnil zajímavé informace o budoucnosti série Assassin's Creed. Ve skutečnosti je ale o pár hodin dříve odhalil investigativní novinář Jason Schreier na webu Bloomberg (placený článek). Z jeho zjištění má stále smysl čerpat, neboť jde o pěkně šťavnaté zákulisní drbíky, které ve světle oficiálního oznámení Ubisoftu působí ještě důvěryhodněji.

Ubisoft potvrdil Schreierova zjištění o tom, že došlo k propojení dvou poboček Montreal a Quebec, které budou odteď spolupracovat na vývoji značky Assassin's Creed. Jednotlivé hry hlavní série mělo od počátku pod palcem studio Ubisoft Montreal (naposledy Valhalla), aby se s příchodem Assassin's Creed Syndicate začalo pravidelně střídat se studiem Ubisoft Quebec (Odyssey).

Odteď dají všichni vývojáři, grafici, designéři, vedoucí a manažeři, jejichž výpis najdete v oficiálním oznámení, hlavy dohromady, aby mohl vzniknout „nadcházející důležitý projekt v rané fázi vývoje s kódovým názvem Assassin's Creed Infinity,“ stojí v prohlášení od Ubisoftu.

A zde je potřeba přihlédnout k reportáži Jasona Schreiera, kterému anonymní zdroje prozradily hodně zajímavé informace o tom, co by Assassin's Creed Infinity vlastně mělo být. Pokud tipujete prostě další RPG v převelikém otevřeném světě, pak jste možná na omylu. Infinity je totiž podle zdrojů spíš online platforma, jakási služba, která má pro Ubisoftu být tím, čím je GTA V pro Take-Two a Fortnite pro Epic. Tedy pořádnou dojnou krávou.

Zdroje blízké vývoji mluví doslova o „masivní online platformě, která se časem vyvíjí“. Skutečně nemá jít o jednu velkou hru, ale o místo, kde bude vedle sebe existovat více samostatných her, které mohou navenek vypadat a fungovat odlišně, přesto je ale všechny bude něco spojovat. Zároveň v tomto spojení bude prostor pro rozšíření do dalších zasazení, aby platforma mohla žít po mnoho let.

Osobně si umím tento prostor, tuto platformu představit jako jakousi základnu s křeslem zařízení Animus, do něhož zalehnete a vydáte se na jedno z mnoha míst planety v jednom z mnoha historických okamžiků – nejen do pevně dané lokace v jednom časovém úseku, jako tomu je v naprosté většině dosavadních dílů série. Podstata Animu a zasazení celé série k něčemu takovému přímo vybízí.

Schreierův report se zároveň otírá i o problémy s obtěžováním, které trápí Ubisoft po mnoho měsíců. Jeho zdroje tvrdí, že z manažerských pozic odešlo několik obviněných, ale další obvinění po ukončení vyšetřování zůstávají na svých pozicích, což ve firmě vyvolalo novou vlnu stížností. Mluvčí Ubisoftu se k tomuto vyjádřila s tím, že kde vyšetřování externí firmou nic neprokázalo, tam se k vyhazovu nepřistupovalo.

Špatné pracovní podmínky, údajná rivalita zmíněných dvou studií, vyčerpávající práce na obřích projektech a další faktory údajně zapříčinily odchod mnoha zaměstnanců z montrealské pobočky v posledních dvou měsících, což by vedle pravděpodobné obrovitosti projektu Assassin's Creed Infinity mohlo být dalším důvodem pro spojení několika studií v jedno, aby něco takového vůbec mohlo vzniknout.

Co si o spekulované podstatě projektu Assassin's Creed Infinity myslíte? Líbilo by se vám, kdyby se na jedné platformě sdružovalo vícero her Assassin's Creed, a vy si tak mohli vybírat, kam se v daný okamžik podíváte?