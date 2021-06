Assassin’s Creed Valhalla se dočká výukového módu i obléhání Paříže

12. 6. 2021 23:05 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Ubisoft rozhodně není hotový s Assassin’s Creed Valhalla, což by asi nikoho nemělo překvapit a vlastně je to dobře. Ti, kterým se hra líbila, se dočkají spousty obsahu, a to jak ve formě updatů zdarma, tak i placených DLC.

To první, Wrath of the Druids, už vyšlo (recenze) a další je za rohem. V létě vyjde Siege of Paris, které, jak název napovídá, se bude věnovat velkému vikinskému obléhání Paříže. Kromě návštěvy kontinentální Evropy a drancování francké metropole se dočkáte i nových schopností, triků a především – konečně budete moci bojovat meči! Opomenutí původní hry tedy konečně bude napraveno.

Ale i pokud vám třeba hra tolik nesedla, případně chcete oživit hodiny vyučování, na podzim nás čeká nová Discovery Tour. Což znamená výukový mód, v němž se podíváte do Anglie 9. století a bude se věnovat spíše samotnému světu než jeho (notně omezenému) drancování. Budete si moci prožít každodenní starosti a rituály jak z pohledu severského kolonisty, tak anglosaského starousedlíka. Osobně jsem na Discovery Tour hodně zvědavý.

Nu a pokud by vám to nestačilo, příští rok nás čekají další DLC a prý se máme těšit na mnohem více Ódina. Což asi odkazuje na chystané rozšíření, které se bude věnovat především mytologické části hry. S Valhallou si tedy užijete ještě dost zábavy.

zdroj: Ubisoft