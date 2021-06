Únik odhaluje spojení tří značek Ubisoftu do jedné free-to-play střílečky

9. 6. 2021 7:41 | Novinky | autor: Pavel Makal

Je to už takový evergreen. Fanoušci série Splinter Cell čas od času zmíní, jak by byli rádi, kdyby se Sam Fisher po letech vrátil (jeho poslední dobrodružství vyšlo v roce 2013), Ubisoft čas od času udělá nějakou narážku a následně je z toho maximálně bonusový skin do Rainbow Six Siege. Nový únik hovoří o tom, že by se série Splinter Cell skutečně mohla vrátit, jen tedy asi ne tak, jak si přejete.

Uživatel Twitteru s přezdívkou Zer0bytes přinesl několik screenshotů, které mají pocházet z chystané multiplayerové FPS z produkce Ubisoftu. Ta podle něj nese kódové označení BattleCat a má být spojením hned tří značek z univerz Toma Clancyho - The Division, Ghost Recon a již zmiňovaného Splinter Cellu.

Screenshoty, které se už Ubisoft pilně snaží odstranit z internetu, naznačují, že v chystaném titulu bude několik hratelných frakcí, například Echelon (ze Splinter Cellu), Wolves (z Ghost Reconu) nebo Cleaners a Outcasts z The Division. Každá z nich má mít specifické vlastnosti a unikátní schopnosti, špiony z Echelonu tak třeba nebude vidět na radaru a Vlci zas mohou oplývat silnější zbrojí.

Únik také hovoří o dvou herních režimech, v Escortu budete nepřekvapivě doprovázet balíček na jeho cestě do bezpečí, v módu Ringleader zas budete sbírat prsteny z padlých nepřátel. Vývoj je zatím v rané fázi a projekt se určitě neukáže na letošní E3 v rámci konference Ubisoft Forward. Dorazit by měl na PC i konzole.

Vydavatelství Ubisoft v nedávné minulosti představilo svou novou strategii vývoje kvalitních free-to-play titulů s vysokými produkčními hodnotami. Patřit mezi ně má třeba The Division: Heartland nebo chystaný Rainbow Six Extraction. Uvidíme, jak to nakonec s tou kvalitou bude vypadat, ale asi se mnou budete souhlasit, že plnohodnotný Splinter Cell bychom viděli raději.