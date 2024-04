Z remasteru Tomb Raideru III potichu zmizely akty Lary Croft

Aspyr minulý týden vydalo druhý velký patch pro kolekci Tomb Raider I-III Remastered. Ačkoliv slavné archeoložce přihrál do garderoby nový obleček a opravil některé bugy, fanoušci nejsou nadšení. Ze třetího dílu slavné série totiž zmizely plakáty, kde Lara Croft lascivně pózuje, což podle mnohých zavání cenzurou.

V poznámkách vývojářů, které nejnovější patch doprovodily, přitom o odstranění plakátů z šatny v úrovni Sleeping with the Fishes z datadisku Tomb Raider III: The Lost Artefact není žádná zmínka. Jediný způsob, jak si je v aktuální verzi hry můžete prohlédnout, je paradoxně v režimu, který remaster přepne zpátky do původní grafiky.

