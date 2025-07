Nejčtenější články týdne – Písky Arrakis

14. 7. 2025 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Mezi nejčtenější články patřily příběhy o herních remasterech, jako je The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, který přináší nostalgii s moderními úpravami, a remake Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, který oslovil jak staré fanoušky, tak nové hráče. Zájem vzbudila i smutná zpráva o konci mecha akce Steel Hunters, která ukazuje, jak těžké je prorazit v přeplněném trhu online her. Naopak, survival akce Stalker 2: Heart of Chornobyl se chystá rozšířit své působení na PlayStation 5, což je dalším krokem v postupném opouštění exkluzivit. Článek o horolezeckém simulátoru Peak zase přinesl pohled na to, jak se virální hity mohou stát zábavou i pro běžné hráče. A nakonec, náš týdeník Pod radarem upozornil na skryté klenoty mezi nezávislými hrami, které by neměly uniknout pozornosti.

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

