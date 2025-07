Stalker 2: Heart of Chornobyl míří na PlayStation

9. 7. 2025 15:38 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Očekávané se stalo skutečností a v rámci postupného opouštění exkluzivit Microsoft vydá další ze svých partnerských značek i na konzoli od konkurence. Na PlayStation 5 míří survival akce Stalker 2: Heart of Chornobyl. Na konzoli modré stáje vyjde na konci letošního roku. Příznačné by bylo datum 20. listopadu, protože by to byl přesně rok od vydání na PC a Xboxu Series X/S, a tedy i logický termín uplynutí konzolové exkluzivity.

GSC Game World připravili výborný a vtipný trailer, ve kterém stalkeři hrají Stalkera 2 ve Stalkerovi 2. Kromě toho bude hra plně podporovat pokročilé vibrace ovladače DualSense, včetně haptické odezvy a adaptivních triggerů. Pracuje se také na vylepšené grafice pro PS5 Pro. Další podrobnosti zatím nevíme, hru si už ale můžete přidat do seznamu přání v PlayStation Store.

Stalker 2: Heart of Chornobyl měl nesnadný vstup na svět, i proto dosud vývojáři a vývojářky vydávají větší a menší opravy. Ta poslední přinesla například modovací nástroje nebo opravy pro živoucí svět A-Life.

I přesto jde o výjimečnou akci v krásně nebezpečném světě, která vás vtáhne a nepustí. V listopadu jsem hře udělil v recenzi devítku a jsem rád, že se do Zóny zřejmě zanedlouho vrátím znovu. „Stalker 2: Heart of Chornobyl vypadá neskutečně a záhadná Zóna vám učaruje silou atomového výbuchu. Výborná střílečka, parádní survival a nejkrásnější otevřený svět současnosti se sice neobešel bez pár technických škobrtnutí, což se ale u tak výjimečné hry dá bez okolků přehlédnout,“ píši ve verdiktu.